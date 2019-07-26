頰彩位置意義大不同！女孩必學的4種日常腮紅

▲看似配角的腮紅，在彩妝中有舉足輕重的地位。（圖／翻攝自IG/heybiblee）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

請繼續往下閱讀...

說到化妝，大家總是把重點放在眼妝或是唇妝，超過一半的人都忽略腮紅。腮紅不僅能修小臉，還能襯托好氣色，畫得好更能展現一張高級臉龐，大陸社群媒體《小紅書〉就有網友整理以下4種畫法，你會幾種呢？

▲這招必學！超簡單很好上手。（圖／翻攝自小紅書/Mona，以下同）

百搭腮紅

這個畫法是一般人都適用，將顏色加強在顴骨和眼下一半的位置，看起來就像自然的微醺感，搭配各種眼妝都很適合。

▲善選色調，避開珠光色效果較好。

修容腮紅

修容腮紅可稱是大臉救星，將顏色集中在顴骨後側位置，不僅能修容又可增加好氣色，棕橘色有很棒的小臉效果。

▲腮紅位置上移，就能立刻減齡。

眼下腮紅

日妞最愛的畫法，能製造十分可愛的印象，除此之外也很適合長臉女生使用，若是想製造減玲效果，這樣畫就沒錯！

▲腮紅顏色選擇是關鍵。

顴骨腮紅

最近很夯的歐美妝容就是這種畫法，適合顴骨低的女孩使用。看似和百搭腮紅很接近，但是顏色往太陽穴方面斜刷，腮紅盡量挑接近肌膚的自然色，粉紅色絕對NG！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App