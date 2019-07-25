英版川普首次赴國會演說　「讓英國成地表最偉大」！

▲英國首相強生於國會發表演說。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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有「英版川普」之稱的英國新任首相強生（Boris Johnson）甫上任，25日赴國會首次演說時表示，無論歐盟願不願意重新協商，英國都會在10月31日脫離歐盟。強生強調，英國脫歐後將成為「地表上最偉大的地方」。

根據Euronews報導，現年55歲的強生25日首次以首相身份在國會發表演說，強生表示，他會避免所謂「災難性失信」的情況發生，但無論是否達成協議，英國都將會脫離歐盟。他同時也承諾，其他在英國的歐盟公民權利將獲得保障。

在強硬派的強生上台後，英國「硬脫歐」機率大增，而歐盟則堅持先前與前英國首相梅伊（Theresa May）達成的協議已經是最後版本，不會與英國重啟談判。強生25日說，「希望歐盟能重新考慮，如果他們不肯，我們就以沒有協議的方式脫歐。」他補充說，對於這種情況，英國準備得比許多人所想像的還要好。

強生強調，脫歐後的英國願景將會是「綠色、清潔、繁榮、自信和雄心勃勃」，並稱英國會是「地球上最偉大的地方」（the greatest place on Earth）。強生宣告，到2050年，英國將成為全歐洲規模最大、最繁榮的經濟體。

反對黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則表示，對強生的說法並不那麼肯定，稱英國大眾憂心新首相太過「高估自己」。柯賓將強生比做美國總統川普，並批評脫歐已經變成一場「魯莽的向下競爭」。柯賓又說，英國人民並不相信強生能做出正確的選擇。