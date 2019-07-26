雲林一點都不無聊！純白裝潢早午餐、義式里肌牛排　10大美食來打卡

想不到雲林有這麼多好吃的吧！還在說這裡無聊的人一定不知道有這麼多美食，快跟著編輯來挖掘必吃、必訪的餐廳！

TOP 10／拍拍聚樂部

唐揚雞日式咖哩飯

在斗六想吃日式咖哩飯第一時間都會想到這家，濃郁的咖哩醬汁帶點甜味溫和又下飯，但是撒上辣粉又提升層次將咖哩醬的辛香料味道散發出來，大塊唐揚雞炸得多汁，沾上咖哩醬就是幸褔！

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▲（圖 ／美食客蓁提供）

TOP 9／好窩 HAOWO DREAMER

治癒你的選擇障礙

義大利麵烹調較有口感，醬汁偏濃稠，每一口都能吃到完美包覆醬汁的麵條，相當有口感，甜點有一道綜合鬆餅、冰淇淋、蜂蜜、水果，把甜點控愛的元素都集結在一起，不知道甜點要吃什麼就吃這道！

▲（圖 ／美食客吳亞璇提供）

TOP 8／巴蕊花生義式手作冰淇淋

文青風義式手工冰淇淋

使用天然食材製作的義式冰淇淋忠實呈現食物原味，店內風格清新，每天都有不一樣的口味，巴蕊花生是招牌口味最濃郁，唐寧伯爵茶使用紅茶葉製作帶有清香的茶口味，手標泰式奶茶則是把最道地的泰奶味搬來雲林了，夏天一定要吃的愛文芒果也會不定期供應喔！

▲（圖 ／美食客小小提供）

TOP 7／千巧谷牛樂園牧場

適合親子出遊餵牛牛

暑假到了不知道帶孩子去哪放電就來這裡吧！免門票就能進入繽紛頑皮的牛樂園牧場，腹地不小的牧場能夠帶著孩子餵牛、餵錦鯉，大人也可以來支奶味超級濃的霜淇淋餵孩子，兼具親子樂趣。

▲（圖 ／美食客Jing Rou提供）

TOP 6／CHICO 餐廚

義式餐點＆早午餐

義式風味的早午餐有七分熟嫩煎里肌牛排，特別的是有老麵發酵刈包，可以夾著肉片或配料一起吃，撒上義式香料的炒馬鈴薯以及西班牙吉拿棒，都刷新早午餐的既定印象，另外，還有充滿水果的希臘優格很適合夏天吃。

▲（圖 ／美食客吃貨女孩提供）

TOP 5／HOMESCREW BISTRO

英倫風早午餐

英倫風的店內風格加上木質地板和吧檯椅，頗有歐洲咖啡店氛圍，早午餐不僅有美式培根、煙燻燉鴨胸，還有大阪燒豬排、泰式檸檬雞等等比較亞洲的風味，搭配可頌或芝麻麵包可以點綴餐點滋味，附餐有唐寧紅茶或早餐茶。

▲（圖 ／美食客Penny提供）

TOP 4／早餐好樂虎尾店HOW THE BREAKFAST

丹麥系列一定要點

漢堡使用菠蘿麵包吃起更香酥有口感，吐司則也是鬆軟有層次丹麥吐司，尤其許多吃貨都是衝著甜甜丹麥系列來的，珍珠花生丹麥有真的珍珠在上面，草莓煉乳不只有草莓還有棉花糖搭配，整個就是很銷魂，另外，平日限定的爆炒辛拉麵也很受歡迎！

▲（圖 ／美食客大吃貨。喫提供）

TOP 3／恬恬 IMMENSE

超夢幻粉嫩系法式甜點店

每一款蛋糕都好夢幻！可愛的哈蜜瓜卡士達塔上的小光圈好像天使光環，店內大人氣的迷戀夢幻蛋糕上層的奶油很像柔軟白雲，下層蛋糕則是綿綿的口感，非常適合女孩們來享受下午茶邊拍照邊聊天！

▲（圖 ／美食客Polly W提供）

TOP 2／藝壽司

堪稱全台CP值最高的生魚片丼

看到菜單真的會便宜到嚇到！丼飯價格在150~350元之間，最貴的五品丼只要350元，不僅可以吃到當季最新鮮的海鮮漁獲，每一塊生魚片都是超厚切，加上一整隻天使紅蝦端上桌，鮮甜的滋味搭配醋飯完全令人垂涎。

▲（圖 ／美食客一束花提供）

TOP 1／第五大道 FIFTH AVENUE 甜點輕食咖啡

美翻天的甜點店沒有之一

這家店有夠美！純白的店家外觀加上清新的格子窗戶真的好美啊，老闆很注重餐點呈現的美感，所以選用的食材都是最新鮮漂亮的，幾乎人人必點的草莓舒芙蕾，軟綿的舒芙蕾蛋香味加上草莓的酸甜滋味，超級迷人！走到蛋糕櫃前也可以看到更多更銷魂的蛋糕，不全部點上來好像很對不起自己！

▲（圖 ／美食客曾琳鈺提供）

圖、文／MENU美食誌

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