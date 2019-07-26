彰化2019上半年最夯店家TOP10！熱烤蛋糕、清爽檸檬塔　暑假玩耍吃一波

來彰化吃什麼？MENU美食誌的大家原來都跑去這些美店，2019上半年彰化美食排行榜出爐，暑假玩耍囉！

TOP 10／小田生活MMM

彰化縣田中鎮

田中間、小小咖啡屋，有著療癒的綠油油大草原，販賣著咖啡、甜點、輕食咖哩飯，除了帶毛小孩們來玩耍之外，還可以在帳篷裡直接野餐，而且晚上點起暖黃燈光的小屋、涼涼晚風吹起、更是別有一番風味！

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▲（圖／美食客Debbie ▪️提供）

TOP 9／彰化木瓜牛乳大王

彰化市

60年老店、價格平實、真材實料！各種消暑冰品、甜美多汁，新鮮水果裝滿滿之外，當然要來杯木瓜牛乳、不加一點糖，香濃順口沒話說。

▲（圖／美食客公主殿下提供）

TOP 8／ALL IN COFFEE

彰化縣員林市

國宅裡的溫馨咖啡店，甜點各各都讓人驚艷，其中，麻糬餡的脆Q鬆餅、抹茶味剛剛好的奶香千層、或人氣不敗的檸檬生乳酪，價格實惠，絕對是甜食控必訪！

▲（圖／美食客珮珮提供）

TOP 7／王罔麵線糊

彰化縣鹿港鎮

1930年至今的老字號，手工製作的麵線、和著蛋塊、蝦米、香菇的香味，滑順入口，咀嚼嫩香的赤肉，一碗只要25，就連當地人都很推薦，可說是到鹿港必吃的在地性代表！

▲（圖／美食客Hobbi提供）

TOP 6／不二家西點麵包蛋黃酥

彰化縣彰化市

每到中秋節、這間店必定大排長龍！蛋黃酥一顆40元的實惠價格，剛出爐的最美味，熱熱的外皮像千層般酥到不行，烏豆沙甜而不膩，蛋黃飽滿還微微濕潤，甜味跟蛋香和在一起超好吃，而且不論是當伴手禮或自己吃都很棒，另外，由於營業登記的關係，現在店名已正式改為不二坊囉！

▲（圖／美食客Darren Tai提供）

TOP 5／右舍咖啡

彰化縣員林鎮

寬敞老宅，簡單的保留磨石子地板與花窗韻味，刷舊木製桌椅，大片窗灑進明亮光線，看著心情都愉快起來了，其中，咖啡拉花上桌，配上必點檸檬塔，酸得剛好的自然甜味，冰涼的檸檬餡配上塔皮，一切都自然的剛剛好。

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

TOP 4／日佐甜室

彰化縣員林市

小口磁磚拼貼的雙層老宅，是樂居咖啡老闆娘開的甜點屋！玻璃櫥櫃裡琳瑯滿目的常溫甜點，每一口都讓人驚艷，而包進整顆栗子的太妃糖馬德蓮，鬆軟溼潤的抹茶達克瓦茲也超好吃的！

▲（圖／美食客food_koungyou提供）

TOP 3／BUTTER 巴特 BRUNCH&CAFE

彰化縣彰化市

別小看這鄉村風店面簡單質樸，從厚厚的蛋餅捲、肉排，到副餐薯泥沙拉，全堅持自然無添加，而且這家的價格超便宜，另外，壓軸必點的厚鬆餅，有莓果冰淇淋的酸甜口味或流漿起司，咬下一整個鬆軟綿密，超幸福，可先打電話預約唷！

▲（圖／美食客Pei-ken Ding提供）

TOP 2／AM田園早午餐

彰化縣員林市

假日睡到自然醒，想來個澎湃早午餐？員林火車站旁一定可以滿足大家，除了西式的炒蛋漢堡生菜沙拉之外，也有特別的日式烤飯糰，並且裝在小炭爐上桌，配上唐揚雞、味噌湯、沙拉，超滿足！

▲（圖／美食客陳先生與賴小姐の日常生活提供）

TOP 1／端倪生活

彰化縣彰化市

走進彰化火車站旁的台鐵宿舍，閒適老屋、自家般輕鬆愉快的吃甜！甜點、咖啡，大推鬆軟的熱烤蛋糕，塩味帶甜，微焦咬下、滿滿扎實幸福、只是路過，也別錯過他們家的黑糖珍珠鮮奶。

▲（圖／美食客Lin.ccc提供）

圖、文／MENU美食誌

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