男友快看！「超好哄」5大星座女　帶射手吃一頓、演偶像劇搞定雙魚

▲情侶溝通爭執是正常，重點是吵架也能快速哄回她。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

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男生別怪女生總是愛生悶氣，若是男女擁有一樣的溝通機制，可能世界上也不會有那麼多的矛盾。女友明明不想你晚上和朋友出去，嘴巴上雖說沒關係，若你真的跑出門，事情就大條了，吵架陷入僵局怎麼辦？面對這5大星座，先認錯就沒事！

牡羊女

若是你惹火牡羊女友，絕對要掌握在第一時間認錯，讓她感受到你的真心誠意。愛好面子的她，看見你願意放下一切求和，姿態就會跟著變軟。切記不要和她硬碰硬，她最討厭那種死不認錯的人。

魔羯女

魔羯女只要吵架就希望能溝通得明明白白，不喜歡事情不講開，而陷入冷戰。千萬別以為休息一陣子就讓她氣消，避而不談或是假裝沒事，更是踩中她的情緒地雷。

天秤女

天秤女其實很好哄，當她生氣時別急著和她說道理，只要順著她情緒安撫就沒事。EQ不算低的她，讓她真正不開心需要累積到一定程度。

射手女

直來直往的射手女，是最容易被轉移注意力的星座，當她生氣或是不開心時，趕快帶她去吃頓好吃的，或是買一個她想要很久的禮物，當她能對你說說笑笑的時候，就代表沒事了。

雙魚女

雙魚女任性起來，很難說得過她，你唯一能做的就是姿態放軟，盡量在腦內複習偶像劇所有浪漫畫面，實際運用在她身上，越戲劇化越好，讓她被你的誠心所感動。



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