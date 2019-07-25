周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

▲周興哲鞋子穿不完。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

請繼續往下閱讀...

24歲的周興哲今日（7／25日）為義大利精品鞋履品牌HOGAN站台，腳踩秋冬系列最新鞋款帥氣現身，提到七夕該送什麼禮物，周興哲不僅早就想好鞋款，更自豪表示身為好男友的浪漫舉動，一個都不會少。

▲周興哲現身HOGAN秋冬系列活動 。（圖／品牌提供）

周興哲身高180cm，穿著緊身西裝宛如男神降臨一般。他提到品牌冒險旅程的冬季理念和自己的創作風格很類似，坦言喜歡靠運動以及滑雪尋找寫歌靈感，也公開了選鞋的兩大重點，「一是挑選外觀，二是衡量舒適程度，然後是對所有全白色鞋子都沒有抵抗力。」

身為新一代鞋王的他，家中鞋子多到數不清，而且每雙都大有來頭，周興哲笑著回應，「有次把一批鞋整理好，用黑色塑膠袋放到門外。」結果打掃阿姨以為是垃圾，全部都丟了。「那一次損失慘重，大約15雙，而且都是非常厲害的鞋款。」不過周興哲補充，「鞋子這種東西，丟了就會有更多出現。」

▲周興哲堪稱新一代鞋王 。（圖／品牌提供）

最後被問到七夕情人節應該送什麼鞋款，周興哲立馬回應，「本季Interaction的復古老爹鞋很棒，男生都可以買來送女生。」身為好男友的他更坦言，卡片鮮花都送過，不排斥和女友趙岱新穿情侶鞋，「但是粉紅色真的無法」，引起現場一陣大笑。

▲周興哲穿著Urban Trek鞋款亮相，NT$19,300 。（圖／品牌提供）

周興哲穿著Urban Trek全新男鞋系列亮相，獨特的增高鞋底讓他更顯帥氣，搭配記憶鞋墊，極具3D科幻感。本季鞋款以寒潮風雪的嚴峻天氣為主題，並以璀璨的極光為靈感，打造出多款時尚與奢華並重的禦寒單品。鞋身外形融合極圈冰河、軍旅等概念，適合搭配正裝、休閒各種場合，盡顯時尚魅力。

▲Interaction女鞋適合送女友，NT$20,300。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App