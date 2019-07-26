【奧斯塔羅】十全十美的人不存在　我最應該調整的壞習慣是？

十全十美的人不存在

但我們可以努力讓自己越來越好

那你知道你最應該調整的是什麼嗎？

今天就和奧斯一起來看看

你最應該調整的壞習慣是？

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＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 欠缺行動力、沒自信

抽到這張牌的朋友，過去你面對事物時總是自信心不足，尤其是不熟悉的事物時更是如此，儘管周遭的朋友都說你可以，也會跟自己加油勉勵，但真正面對時，那些自信及鼓勵彷彿不曾存在過，你還是會懷疑自已，並時常出現猶豫不決的狀況，奧斯提醒你自信心低，將連帶影響你的行動力以及決定力。

牌ll 欠缺積極、不願意面對

抽到這張牌的朋友，過去的你常出現某種狀況，就是你明知道自己的問題在哪裡，也明白應該要怎麼改善，但卻不願意馬上去做，甚至會有拖延的狀況出現，不過你不是不做，而是在等待一個好的時間點，所以奧斯提醒抽到這張牌的朋友，發現問題或有狀況時，一定要當下就去改善喔！

牌lll 懷疑自己、考慮過度

抽到這張牌的朋友，其實過去的你面對事物時，都容易懷疑自己是否能做到，雖是自己拿手的事情，但還是會瞻前顧後，深怕哪個環節出現了問題，甚至會想出許多對應方法，因為你害怕有自己無法掌控的事情發生，所以奧斯提醒這張牌的朋友，面對新的事物時就放手去做，才不會出現多餘的問題。

牌lV 負面情緒、情緒化

抽到這張牌的朋友，過去的你是不是常常受到情緒的牽動呢？有時心情明明很好，但是下一刻就像一顆不定時炸彈，不過，因為你是個心思細膩的人，懂得觀察周遭與重視他人，所以你容易因別人無心的一句話，進而影響自己的心情，所以奧斯提醒抽到這張牌的朋友，雖然心思細膩、重視他人是件好事，但過頭了還是會感到困擾喔！

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