Off-White前身回歸！Virgil Abloh X MCA Chicago限定系列　只要300元就能買到

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目前正在如火如荼進行的Virgil Abloh MCA Chicago「Figures of Speech」藝術展，不僅販售許多限定商品，也有展出Virgil Abloh的歷年創作，其中，找來Simon Brown合作推出的商品更是讓人驚艷，因為其設計風格出現PYREX VISION的元素，而該品牌正是Off-White的前身。

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▲設計出現PYREX VISION的元素。（圖／翻攝自MCA Chicago）

此次Virgil Abloh找來Simon Brown合作，主要目的就是要為MCA Chicago的「Figures of Speech」藝術展設計周邊商品，其中，這次雙方帶來帽T、T-Shirt、帽子、書籍以及明信片，而設計則是以Simon Brown的手寫字體為主，並運用了Off-White的標語、箭頭與PYREX VISION貼布元素，使整個系列充滿回憶。

▲帽T售價為美金625元（約台幣19,400元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲T-Shirt售價為美金355元（約台幣11,000元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲T-Shirt售價為美金150元（約台幣4,650元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲T-Shirt售價為美金67元（約台幣2,100元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲帽子售價為美金48元（約台幣1,500元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲書籍售價為美金65元（約台幣2,000元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲明信片售價為美金10元（約台幣300元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

Virgil Abloh X MCA Chicago「Figures of Speech」藝術展系列商品，目前已經可以至MCA Chicago官網購買，而售價區間為美金10元（約台幣310元）到美金625元（約台幣19,400元）不等，並且都還買得到，僅有少數尺寸缺貨，想買個回憶的朋友，這個難得的機會千萬不要放過！

此外，2017年Virgil Abloh為紐約現代藝術博物館，特別打造的Off-White X Nike Air Force 1「MoMA」，日前透過社群網站曝光了相關情報，而這似乎都暗示著該鞋款的回歸，並且設計與先前相同，以銀色Nike Swoosh（勾勾）Logo、補丁、標語打造，不過，販售資訊與價錢都尚未流出，所以相關消息目前還無法確認，有興趣的朋友，近期一定要多留意Virgil Abloh個人IG帳號的動態哦！

▲Off-White X Nike Air Force 1「MoMA」。（圖／翻攝自Sneakernews）

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