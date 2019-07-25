Google出動10萬塊太陽能板映照月光！　秀出500座足球場大「神秘女頭像」

實習記者黃可昀／綜合報導

7月20日剛過人類登月50周年，Google也搭上這波慶祝潮，出動了10萬塊太陽能板，利用月光映照出當年登月的阿波羅11號（Apollo 11）與一張女性的臉，外界相當好奇這位戴眼鏡留著長髮的女性到底是誰，為何占掉了一大半版面？原來她是當年NASA軟體工程部主管瑪格麗特（Margaret Hamilton）。

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據《商業內幕》報導，瑪格麗特從學生時期就熱愛推裡演算，後來還在麻省理工實驗室擔任編程員，鑽研軍事與科學研究，1965年受邀進入NASA工作，開始了一邊照顧女兒一邊研究太空的生活。

▲瑪格麗特2016年接受歐巴馬頒發勳章。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，其實在1969年7月16日登月前3分鐘，阿波羅11號突然出現「電腦運作超載」緊急警告，而當下正是靠著瑪格麗特的專業知識排解了困難，人類才得以順利登月。儘管瑪格麗特並沒有實際登上月球，但她是這項龐大計畫不可或缺的重要角色，當初如果沒有她的機智處理，人類的登月任務很有可能就不會成功。

82歲的瑪格麗特目前仍持續對學術界做出貢獻，2016年還獲得美國前總統歐巴馬親自頒發自由勳章。Google表示，這次出動超過10萬塊太陽能板反射月亮光芒，作品面積共3.6平方公里，相當於504座足球場，右半邊是阿波羅11號的外觀跟圖像，左半邊則是瑪格麗特大大的頭像，同時Google也在搜尋引擎展示了阿波羅11號登月的塗鴉，以及太空人柯林斯（Michael Collins）描述任務的影片，讓世人更了解登月任務背後有哪些功不可沒的英雄。

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