護理師看不懂英文「注射4倍劑量鎮靜劑」　年邁病患隔天死亡

▲護理師注射劑量超標。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

請繼續往下閱讀...

英國一名護理師2017年執業時，疑似不熟悉英語，在給予患者藥物時，劑量竟為普通標準的4倍。病患接受注射後，雖然從德文郡（Devon）一家療養院送往醫院，還是於隔天早上死亡。「護理和助產士委員會」（NMC）今年5月底審查佩特里拉（Ronela Petrila）的案件，她目前被暫時停職6個月。

《鏡報》報導，佩特里拉幾乎看不懂英文，她2017年2月犯下兩次錯誤，病患原本應接受2.5到5毫克的強效鎮痛藥物，她卻注射10毫克的劑量，此外，患者鎮靜安眠藥的劑量設定為2.5毫克，結果她又不慎給成10毫克。NMC報告顯示，護理師除了承認上述兩種行為，她也坦白缺乏必要的英語知識，無法照顧到病患安全。

患者接受藥物後被緊急送往醫院，隔天死亡；不過，沒有證據顯示佩特萊納直接造成病患喪生。報告指出，2017年3月28日，NMC收到來自一個家庭的轉診病人，與佩特里拉開出錯誤劑量、用藥不當有關，她的英語溝通能力受到質疑。

據了解，佩特里拉當時與另一名護理人員交接工作，結果她給出錯誤劑量，年邁的病患最後死亡，當她得知正確劑量時，她的臉上沒有表情、一片空白，而且被點名後才意識到自己出包。報告顯示，她違反5項標準程序，包括未能在範圍中用藥、維護病人尊嚴等，若她繼續從事護理工作，可能使得該領域的專業名譽受損，患者也會處於風險之中。

佩特里拉目前被下令停職6個月並接受相關調查。報導並未提及為何她不熟悉英語，多數網友猜測她可能來自其他國家，當初僱用她的老闆必須負起責任。