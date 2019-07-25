6歲童被狗撲咬「頭手沾滿血」家門口慘叫　他目睹狂奔神救

▲ 據瞭解，目前做出攻擊行為的狗已經被相關單位帶走。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

美國德州一名6歲男童21日在家門口玩耍時，遭到一隻沒有綁繩的狗攻擊啃咬，頭部、手部沾滿血跡的他大聲尖叫呼救。當時一名19歲少年聽到叫聲後，立刻直奔上前解圍，儘管自己也因此受傷，但成功讓6歲的孩子脫困，且全程都被監視器給拍了下來。

綜合CNN等美媒報導，當時6歲男童梅森林德曼（Mason Lindeman）和鄰居們一起在住家前方的車道玩耍，但他卻突然被狗攻擊，而他的母親吉珥（Jillian Lindeman）當時剛好進入屋內，未能即時出手相救。

此時，現年19歲的布朗（Grant Brown）剛好正要出門，在聽到慘叫聲後，立刻抬頭確認狀況，便發現梅森林德曼被攻擊啃咬。他見狀後，馬上直奔向前，此時這隻狗把注意力放到布朗身上，開始轉而追著布朗跑，隨後更跳到他的身上，被牠狠咬，所幸他的父親及時現身把狗趕跑。

憶起當時的狀況，吉珥提到，當她把門打開後，只見梅森林德曼的頭、脖子和雙手都沾滿鮮血，「我快速檢查一下他的身體狀況，發現後腦勺有傷口。」隨後，梅森林德曼被緊急送醫治療。

「當時我心裡只想著，要怎麼才能把狗從孩子身上弄走」，布朗24日受訪提到，儘管他與梅森並不認識，他當下也很害怕，但知道自己必須挺身而出幫助梅森。經檢查後，他現在手上有個約莫2.5公分的咬痕及數個傷口。

談及此事，在旁目睹全程的布朗母親瓦德爾（Crystal Waddel）提到，「我真的真的為他感到驕傲，因為他挺身而出來幫助眼前的孩子。」