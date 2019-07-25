吃辣易失智！每天攝取50g「風險是常人2倍」　網哀嚎：愛吃辣錯了嗎

▲ 許多人喜歡大啖辛辣食物，但新研究顯示，吃辣小心影響記憶力。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者許祐誠 ／綜合報導

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許多人喜歡吃菜配辣椒，如果沒吃辣反而渾身不對勁，但最近一項研究發現，每天吃辛辣食物的人是「罹患失智症」的高風險族群。這項研究曝光後，也讓許多愛吃辣的網友哀嚎「慘了」、「究竟要捨棄吃辣還是智商」。

根據《鏡報》報導，這項由南澳大學（University of South Australia）和卡達大學（Jami'at Qatar）合作的研究項目為期15年，期間觀察中國4582名55歲以上的成年人的飲食習慣和記憶力之間的關係。令人擔心的是，研究結果顯示，每天吃超過50g辣椒的人，記憶力衰退和認知能力變差的風險為一般人的2倍，而且身材越苗條效果越明顯。不過，研究中攝取的辣椒量只計算新鮮或是乾燥辣椒，甜辣椒和黑胡椒則不計算在內。

研究作者之一的博士李明（音譯，Ming Li）表示，辣椒是世界上最常用的香料之一，而且在亞洲比在歐洲更受歡迎，在中國特定地區如四川和湖南等，幾乎每3位成年人之中就有一人每天都會吃辣。

報導指出，雖然之前有研究顯示，辣椒有助於加速新陳代謝和減肥，但首次有研究把辣椒和認知功能聯繫一塊，目前仍不清楚詳細原因，還須等待往後的研究解釋。

這項研究曝光後，許多愛吃辣網友紛紛哀嚎，「我以前一定是個天才，只是被辣椒耽誤了」、「愛吃辣錯了嗎」、「為甚麼研究現在才出來」。不過，有網友也質疑，「印度飲食中常出現香料，但還是出了一堆天才」、「現在看了會擔心，但晚餐一樣吃辣」。