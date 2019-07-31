父親節就用「霸氣總裁香」獻給最愛的他！萬寶龍打造男香新高度

▲霸氣又具紳士氣度的萬寶龍「探尋旅者淡香精」適合做為父親節禮物送給親愛的爸爸或另一半。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

父親節即將到來，刮鬍刀、3C產品早已送完一輪，今年正煩惱該送什麼禮物給重要的「他」？萬寶龍歷時8年精心打造的大勢男香「探尋旅者淡香精」，充滿霸氣又饒富紳士氣度的不羈香氛，外包裝更以經典六芒星結合精品皮革打造，無論送給親愛的爸爸或是心愛的另一半，都顯得別出心裁，令人耳目一新！

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▲萬寶龍對精緻工藝的追求已有近百年歷史，過去以鋼筆與腕錶受到高端人士喜愛。

萬寶龍對精緻工藝的追求已有近百年歷史，睽違8年推出的探尋旅者淡香精即是向這百年精神價值的致敬，由3位出自世界知名調香師名校奇華頓(Givaudan)旗下的調香師Jordi Fernandez、Antoine Maisondieu以及 Olivier Pescheux結合豐碩的調香經驗、靈敏嗅感及藝術家感性特質共同完成，訴說男人用其一生尋夢，即使面對未知仍無懼的勇氣，並以清新的義大利柑橘、陽剛的海地香根草、以及優雅的印尼廣藿香還原一趟冒險家走訪全球四個角落：從南非到海地、義大利到印尼的探險旅程。

▲探尋旅者淡香精訴說一場男子專屬的探險旅程。

探尋旅者淡香精前調以義大利佛手柑展現男性明亮、充沛活力與樂觀的一面，為了加強前調的清新層次，調香師以粉紅胡椒與鼠尾草調和，開啟一場富有個性的香氣對話；中調則選用強烈陽剛氣息的香根草，取其蒸餾後的精粹帶有獨特的煙燻調及榛果香氣，表現男子氣概與生俱來的粗獷感；最後再用特殊訂製的廣藿香，以其特有的皮革香與可可香加強了堆疊出層次感木質調，精準展現萬寶龍男性的現代感與渾然天成如霸氣總裁般的優雅姿態。

▲以萬寶龍手錶的機械結構所設計的齒輪狀瓶蓋。

而在探尋旅者淡香精的瓶身設計上，淋漓盡致表現出品牌對於精緻工藝的追求。以類皮革如保護套般包裹瓶身，並將萬寶龍經典六芒星鑲嵌在瓶身及厚實圓柱體的底部。具有重量的質感金屬色瓶蓋上方也鏨出六芒星形狀，再以萬寶龍手錶轉動的齒輪為靈感，透過機械和陽剛的形狀刻畫現代設計中的復古風味，闡述探尋旅者淡香精不凡的魅力。

▲以類皮革如保護套般包裹瓶身，以復古風格闡述不凡魅力。

為了完美襯托探尋旅者淡香精的精品級瓶身，連盒身也以精緻時尚的灰色調設計，並選用萬寶龍皮件經典Saffiano紋理，最後再加上燙銀的EXPLORER字樣，讓探尋旅者淡香精宛如一份邁向富足人生的邀請函，而無論是心靈或物質的富裕，不正都是男人踏上探險旅程的最終應許之地？

因此，在父親節選擇萬寶龍男香「探尋旅者淡香精」做為禮物，呼應每個男人心中都有一個不羈的靈魂，不僅襯托出這位男子在心中的重要地位，同時也傳達對他的尊敬及感謝之情，以香氣取代話語，無聲中暗示：辛苦了，謝謝您。

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