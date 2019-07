高溫籠罩英國…工黨提案「上班不再流汗」引批評：想讓暖化更嚴重？

▲英國連日高溫創下新紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

英國24日高溫39度創下新紀錄,然而工黨趁勢提出「高溫法案」,要求所有雇主必須確保辦公區域的溫度適宜,若是氣溫超過30度,就必須讓員工有額外的休息時間,並允許穿著短袖、短褲上班。不過此提案卻引來批評,若是每位雇主為了符合法律規定,全部加裝空調設備,並維持長時間開啟,將會讓全球暖化問題更為嚴重。

英國連日高溫讓工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)誓言,要讓「工作場所不再流汗」,因此提案規定雇主必須維持辦公區域的溫度,在氣溫超過30度時給予額外休息時間,並同意員工穿著短袖、短褲上班。工黨影子商業大臣皮德庫克(Laura Pidcock)也指出,在炎熱的環境下工作,不僅會增添壓力,還會降低工作效率,甚至是生病,「加上受到影響的通常都是薪資最低、最無保障的工人。」

▲工人在烈日下工作。(圖/達志影像/美聯社)



但這項提案也引來不少反對聲浪,經濟事務學會(Institute of Economic Affairs)認為,若是每個雇主都必須按照這項法規行事,那麼全球暖化就會加劇。國際能源署(IEA)營運長梅耶(Andy Mayer)痛批,工黨只是在追求媒體版面,這樣的規定無益於任何人,「適合倫敦市中心的高級書店的法規,並不適用於雪菲爾(Sheffield)的鐵工廠,這樣的立法只會讓成本飆高,導致工人失業。」

Everyone should have the right to basic protections from working in unbearably hot conditions.



In government we'll demand that employers look after their workers during heatwaves like this.#heatwavehttps://t.co/tXyRqfKh8o