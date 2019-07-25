吃煙燻鮭魚感染李斯特菌　澳洲2人喪命！

▲孕婦、老人、嬰兒等，都應該避免吃煙燻鮭魚。（圖／達志／示意圖）

實習記者范芷菱／綜合報導

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若是不小心吃到處理不乾淨或是受到汙染的食物，很有可能就會把「李斯特菌」（Listeria monocytogenes）吃下肚。澳洲日前出現3起疑似吃了感染李斯特菌的煙燻鮭魚，其中有2個人不幸身亡。

據BBC報導，受李斯特菌汙染的鮭魚可能來自於塔斯馬尼亞（Tasmania）。根據當地首席醫官墨菲（Brendan Murphy）表示，2名死者均在70歲以上，而且都有慢性疾病。政府官員也透露，3起病例分別來自於昆士蘭、新南威爾斯（New South Wales）和維多利亞省，而塔斯馬尼亞的鮭魚生產商均符合食物安全條例。

▲塔斯馬尼亞（Tasmania）是澳洲出產最多鮭魚的省份，此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，衛生部官員也表示，免疫系統較弱者像是孕婦、老人、嬰兒等，都應該避免吃煙燻鮭魚。李斯特菌主要生長在土壤以及腐爛的蔬果中，雖然比其他食媒病的發生率還低，但是致死率卻高達25.9％；感染後會出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重者還會喪命。