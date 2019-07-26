慧眼看天下／日相安倍大選勝利　日韓貿易戰再升溫？

新聞節目中心／綜合報導

日本7月初開始，限制光阻劑、氟化聚醯亞胺、氟化氫等電子業關鍵耗材出口到南韓，對南韓半導體業帶來巨大衝擊。受到日韓之間的貿易戰衝擊，南韓央行18日宣布將基準利率下調1碼至1.5%，這也是三年來首度降息。慧眼看天下第63集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

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▲日韓貿易戰延燒、南韓意外降息。（圖／達志影像／美聯社）

新英相誕生! 強森當選接任黨魁

英國新首相出爐，前任外相強森以66%的得票率，擊敗現任外相韓特，成為下一任英國首相。而強森上任後，首要課題就是爭議不斷的脫歐問題，他也誓言要在10月底前，讓英國完成脫歐程序。

▼英國新首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

幫北韓建網路? 華為恐觸美禁令

大陸科技大廠華為，遭踢爆幫助北韓建設通訊科技，而且時間還長達八年，華為和大陸國營的貓熊國際科技公司合作，在北韓推出多個方案，提供北韓基地台、天線等電信運作設備，但華為採用的是美國技術，如果協助北韓架設3G，恐怕會違法美國的出口禁令，而川普總統也才剛下達鬆綁華為的指令，如果幫助北韓的消息屬實，恐怕又會影響雙邊關係。

▼華為密助北韓建無線通訊網絡（圖／達志影像／美聯社）

盛夏消費模式 點亮夜京城經濟

夏天早上太熱，很多人都會趁著晚上出門逛逛，以台北來說，有些站點到12點都有末班車，也促成了夜間經濟的發展，但在大陸北京，要享受夜生活卻沒那麼方便，因為北京市區範圍大，如果不提早回家，可能會趕不上只開到11點的末班車，為了大搶夜間財，北京在5~10月就延長地鐵的運營時間，打造夜京城消費品牌。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。