川普第3次動用否決權！　駁回國會禁軍售沙烏地決議案

▲ 美國總統川普2017年5月訪問沙烏地阿拉伯，在利雅德與沙烏地王儲穆罕穆德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面。（圖／路透）

實習記者許祐誠 ／綜合報導

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美國總統川普（Trump）於24日第3次動用否決權，駁回國會3項決議案。這3項決議案內容是禁止對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等涉及葉門戰爭的國家，出售約80億美元的軍武。川普並表示，決議案將「削弱美國的全球競爭力，破壞與盟國、夥伴之間的關係。」

據網站《哈芬登郵報》（Huffpost）報導，川普表示，「美國非常關注衝突對於無辜平民所造成的傷害，同時努力結束在葉門的衝突，但我們不能通過計劃不周和耗時的決議，這不能解決根本問題。」此外，川普也強調自己與沙烏地阿拉伯之間的密切關係，並稱之為「對抗伊朗邪惡行動的堡壘和代理人」。

據悉，美國參議院於6月通過3項決議，阻止雷神公司（Raytheon Company）出售數十億美元的精準導引武器（Precision-guided weapon）和相關設備給沙烏地阿拉伯等國，希望能阻止葉門戰爭持續下去，並施壓沙國改善人權，這3項決議案也在7月17日獲得美國國會支持。

不過，川普一直以來視沙國為重要盟友，希望兩國之間維持緊密關係，事實上，川普於今年5月發布國家緊急狀態令，繞過國會向沙烏地阿拉伯與中東其他盟友出售81億美元（約新台幣2520億元）的軍武，以對抗伊朗不斷升級的軍事力量。對此，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，緊急聲明和出售只是「一次性」事件，政府希望通過軍售案幫助美國在中東的重要盟友，藉此震懾伊朗並「穩定」區域和諧。