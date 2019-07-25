超狂建商設計600m高「懸崖飯店」！　透明懸掛式泳池挑戰心臟極限

▲地層設有透明游泳池和景觀台。（圖／翻攝自Hayri Atak官網，下同）



實習記者黃可昀／綜合報導

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土耳其建築工作室「Hayri Atak」近日突發奇想，打算在挪威著名景點聖壇岩（Preikestolen）蓋一間飯店，而且這座飯店是直接沿著懸岩邊打造，透明泳池甚至向外延伸到空中，讓顧客戲水同時也能挑戰一下心臟極限。

▲飯店目前還處於設計階段。



據CNN報導，飯店規劃入口設置在屋頂處，樓下有向外延伸的露台和懸掛式玻璃游泳池，整體風格偏向典雅、清新，處在雲霧繚繞的山林中別有一番風味。房客還能站在一層層突出的橢圓形陽台，從高空俯瞰整片峽灣與山脈的壯麗景色。

▲飯店走質感、典雅風。



報導指出，聖壇岩高度為1982英尺（約604公尺），令人屏息的風景早已是觀光客必打卡之地，如今Hayri Atak提出的創新概念如果實踐，將會是遊客未來到此旅遊的新選擇。

不過，這座飯店一切都還處於設計階段，之後是否會建造仍是未知數，遊客們目前先別急著下訂單。雖然現在還住不到「懸崖旁的飯店」，但倫敦有一座摩天大樓6月新建了一座「無邊際游泳池」，可以從55層樓高的位置360度欣賞城市美景，絕美風光零死角盡收眼底，也引發不少討論度。