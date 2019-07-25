錢包被偷75年女廁挖出　89歲妹找回哥哥遺照淚謝：這是僅存幾張

記者黃翊婷／綜合報導

美國伊利諾伊州森特勒利亞鎮（Centralia）上有一棟大樓預計改建成教堂，沒想到卻在拆除過程於女廁發現數十個錢包，雖然現金都被偷走，但牧師塞思還是想辦法試著聯繫錢包的主人，後來成功找到其中一名失主，是已經89歲的婦人西索姆。西索姆沒有想到被偷走的錢包竟然會在75年後回到自己手上，放在裡面的過世哥哥照片也完好無損，一度感動得幾乎快說不出話來。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，預計改建成教堂的大樓原本是森特勒利亞高中的建築，一名水管工人在清理女廁時，意外在牆上挖出十幾個骯髒、老舊的錢包，好奇翻看一下，發現裡面的現金雖然都被偷走，但證件、照片等物品都還完好如初，於是趕忙聯絡相關人員一起來想辦法處理。

▲西索姆的錢包在75年前被偷，直到今年6月才找到。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

牧師塞思（Seth Baltzell）提到，從證件上的資料判斷，這些錢包的主人應該都是1940年代的學生，逐一詢問發現大多數失主都已經過世，但大家沒有放棄，繼續尋找，結果竟然真的成功找到一名還健在的婦人西索姆（Betty Sissom）。

西索姆接到通知也覺得很不可思議，她解釋，自己1947年時的確曾就讀森特勒利亞高中，不過錢包在就學期間被偷走，由於裡面放有在二戰中過世的哥哥照片，讓她一度很失落，沒想到事隔75年，居然還有機會找回錢包。

更讓西索姆欣慰的是，錢包中哥哥的照片幾乎沒有受損，畢竟這算是哥哥僅存的珍貴照片，其他還有一些與老同學的合影，這些通通都是無可取代的重要回憶。塞思將這件溫馨的事分享在臉書上，至今已經過了1個多月，他樂觀表示，有些錢包還沒找到主人，未來依舊會繼續嘗試尋找，希望能幫更多人找回那些重要的回憶。