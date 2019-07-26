女兒趕同志孫滾出家門　爺爺暖心信成盟友：我來養很棒的孫子

▲爺爺將同志孫子接回家。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

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即使台灣已經通過同性婚姻，但能不能被接受，仍然是一個問題。國外一名同性戀少年查德（Chad）在勇敢出櫃後，遭到母親克利絲汀（Christine）殘忍拒絕，並丟出門外，不過，令人感動的是，少年爺爺寫了一封信告訴他的女兒，「我有個神話般的孫子要養，沒時間為責罵無情的女兒」，成為了查德的盟友。

綜合外媒報導，該名爺爺聽說，克利絲汀將承認同志身分的查德丟出門外，以「憎惡」、「違反自然」等詞語，殘忍的拒絕了查德。但爺爺不但將查德接回了家裡，還提筆寫下一封信，向無情的克利絲汀展示何謂「無條件的愛」。

爺爺寫道，他對於克利絲汀相當失望，「妳說的對，我們家族的確蒙羞，但並非因為查德是同志，而是將他趕出家門的妳才是令家族蒙羞，父母不理解孩子才是『違反自然』。」

▲爺爺親手寫信，告訴女兒什麼才是無條件的愛。（圖／翻攝自臉書／FCKH8.com）

對於克利絲汀氣憤「養大孩子不是讓他成為同志」，爺爺認為這點完全沒錯，因為查德「生來就是同志，並非成為同志，就像他沒有選擇自己要成為左撇子一樣」，但克利絲汀卻選擇了狹隘、傷害又落後的方式傷害了查德。

最後，爺爺除了將查德接回家以外，更藉此機會向克利絲汀告別，「顯然，我們都不了解自己的孩子，我有個神話般的孫子要養，沒時間為責罵無情的女兒，如果妳找到了自己的心，再連絡我們吧！」

其實該封信已是2013年的事情，不過近期又被網友翻出，大讚「爺爺真的很明理」、「結果反而是老一輩的人更懂什麼是愛」，盼望所有因性別、性向所苦的人，都能有一名像爺爺一般的人所支持，「美好的愛沒有限制」。