南韓13年來首度逮捕「北韓直派間諜」！　假冒僧侶潛入逾1年

▲ 南北韓間的非軍事區（DMZ）板門店。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

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南韓約一個月前逮捕一名北韓直接派出南下的間諜，經國家情報院及警方調查後，23日移送檢方，相關案情保密到家。上一次有北韓直派的間諜於南韓落網是在已故前總統盧武鉉執政的2006年7月，距今已經過13年。

《國民日報》25日援引公安當局及政治圈說法報導，國情院及警方上月在某處逮捕涉間諜行動的40歲北韓人。偵查當局判斷，該名嫌犯受到平壤當局負責對南韓特工的「人民軍總參謀部偵察總局」所指示，自2018年至今年6月間從事間諜活動。

偵查當局指出，嫌犯早在數年前就曾入境南韓又出境，2018年偽裝成西亞國家人士，自濟州島再度入境。國情院發現嫌犯入境途徑異常，以監聽等方式掌握其嫌疑。

《東亞日報》報導，嫌犯在南韓假冒成僧侶，潛入佛教界展開活動。國情院及警方聯手調查後，掌握其間諜活動內容、平壤當局所下的指令、蒐集到的情報及回傳情報時使用的暗號。

《No Cut News》指出，國情院及警方約於6月底逮捕嫌犯，經一個月的調查後於23日移送檢方。分析指出，公安當局抓住北韓間諜屬大功一件，但嫌犯落網當時，政府忙於準備月底總統文在寅與美國總統川普的峰會，加上顧及兩韓情勢及北韓木船漂流南下等事件，才會選擇暫時不公開此事。

該名嫌犯並非定居南韓的「固定間諜」或南韓人倒戈而成的「收買間諜」，而是由北韓直接南派的「直派間諜」，也是南韓13年來首度逮捕直派間諜。盧武鉉政府時期，隸屬北韓勞動黨35號室（偵察總局前身）的鄭京學（정경학，音譯）偽裝成泰國裔美國人入境，拍下南韓空軍雷達儀器的照片回傳北韓，落網後被叛10年徒刑。