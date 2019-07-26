快樂卻危險！昭和時代超狂遊樂場「不安全才刺激」　日網大讚：現在孩子不懂～

昭和時代の遊具怖すぎってスレみてゲラゲラ笑ってる pic.twitter.com/ckU0LOvFkO

記者林瑩真／編譯

昭和時代（1926年12至1989年1月）的遊樂設施長什麼樣子呢？近日日本推特掀起一股討論昭和時代遊樂設施的熱潮，因為當時遊樂設施幾乎沒有安全措施，相當危險，但卻還是有超多孩子樂意去玩，不過現在這些遊樂設施早已被撤除。

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「看到『昭和時代的遊樂設施超恐怖」的討論串讓我大笑。」一名日本網友PO出照片，前方是一名女孩拉著鐵杆微微蹲下，後方則是另一名拉著鐵杆的女孩，但卻是高高升起，完全超過當時兒童的身高，但完全沒有任何安全措施，只能靠女孩的兩隻手緊緊抓住。

不明所以的討論串卻引起廣大網友討論，紛紛留言「好懷念啊！以前覺得超有趣的」、「我記得這個！不過當時手沒抓好就跌下來扭傷了」、「我是平成時代的，小時候在學校看過，不過後來因為危險被撤除了」。

原來這個遊樂設施就是「高空版翹翹板」，靠著使用者蹲下、跳起，可以讓對面的人升高或落下，但其中一人若突然放手，對方就會重摔在地，也沒有其他防護措施，最後因為危險被撤除。

危険遊具、

空中シーソーは腹で乗り９０度！とかやってたし

回旋塔は遠心力で吹っ飛ばされたり座って乗ったり

どれも骨折者続出だった懐かしい。 https://t.co/ebyvee69Ox

網友討論的危險遊樂設施還不只這些，另外還有球形迴轉鐵架、迴旋塔以及纜車式的盪鞦韆，但這些都有可能因為使用方式不當、姿勢不對、生鏽等原因發生意外。有網友就說，以前喜歡90度掛在高空翹翹板，或是因為離心力而從迴旋塔上被甩出去，不少孩子因為這樣玩到見血，甚至因此骨折。

不過當時與現在不同的是，大部分的孩子受傷了也不吭聲，沒有人因此怪罪政府設施。「那是一個受傷的人才有錯的時代」、「那個時代還適用『自我責任』」、「雖然大家的確因此受傷，撤除也是正確的，但當時真的很好玩」、「撐過離心力的人就是英雄，現在的孩子們可能不懂吧」、「當時的我們才能透過受傷跟痛苦學到什麼叫危險」。