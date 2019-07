金正恩前任御廚亂爆料「被消失」？　原來在幫他做壽司

▲藤本健二和英國駐北韓大使克魯克斯(Colin Crooks)。(圖/取自Twitter@ColinCrooks1)

記者吳美依/綜合報導

金正恩的日籍前任御廚藤本健二6月傳出失蹤消失,他一向敢於爆料金氏王朝私生活,引起外界擔心是否已經「被消失」。英國駐北韓大使克魯克斯(Colin Crooks)23日表示,其實藤本健二在平壤開設的日本料理店工作,還為他準備了一頓美味的生魚片大餐。

日媒《週刊新潮》6月報導,一名北韓情報單位官員表示,藤本健二可能因為「過去曾經從事背叛行為」而被逮捕。消息一出,日本外務省立刻展開追查,卻四處找不到廚師的下落,只表示「仍在調查當中」。直到克魯克斯在推特上發文,才解開失蹤謎團。

克魯克斯寫到,「今天午餐由大廚藤本健二準備,並在他位於平壤的日式餐廳享用。生魚片套餐超讚!」貼文中還附上3張藤本健二認真工作的照片。

根據了解,藤本健二曾經擔任金正恩一家的私人御廚,服務時間長達13年,並於2001年返鄉,但是2017年再次回到平壤開了一間日式料理餐廳。他透露,對於北韓金家政權的內部運作非常了解,包括私人生活細節和奢靡的生活方式,例如豪華派對、快艇比賽等等。

藤本健二接受《華盛頓郵報》記者安菲爾德(Anna Fifield)訪問時提到,金正恩還是小孩子時,就對他非常粗魯又無情,不但拒絕禮貌性握手,「還用那一對犀利的眼神瞪著我,好像在說『這可惡的日本人』!」

藤本健二曾經表示,離開北韓後對於金家直言不諱,可能會被控訴「不忠」,惹禍上身。但是,他2013年與金正恩因緣際會重逢時,已經向對方確認人身安全獲得保障。

Lunch today prepared by Master Chef #KenjiFujimoto at his #Pyongyang Japanese restaurant. Sashimi set was excellent #britishembassy #DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/qwWvFcytyi