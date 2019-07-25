金正恩前任御廚亂爆料「被消失」？　原來在幫他做壽司

▲藤本健二和英國駐北韓大使克魯克斯（Colin Crooks）。（圖／取自Twitter@ColinCrooks1）

記者吳美依／綜合報導

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金正恩的日籍前任御廚藤本健二6月傳出失蹤消失，他一向敢於爆料金氏王朝私生活，引起外界擔心是否已經「被消失」。英國駐北韓大使克魯克斯（Colin Crooks）23日表示，其實藤本健二在平壤開設的日本料理店工作，還為他準備了一頓美味的生魚片大餐。

日媒《週刊新潮》6月報導，一名北韓情報單位官員表示，藤本健二可能因為「過去曾經從事背叛行為」而被逮捕。消息一出，日本外務省立刻展開追查，卻四處找不到廚師的下落，只表示「仍在調查當中」。直到克魯克斯在推特上發文，才解開失蹤謎團。

克魯克斯寫到，「今天午餐由大廚藤本健二準備，並在他位於平壤的日式餐廳享用。生魚片套餐超讚！」貼文中還附上3張藤本健二認真工作的照片。

根據了解，藤本健二曾經擔任金正恩一家的私人御廚，服務時間長達13年，並於2001年返鄉，但是2017年再次回到平壤開了一間日式料理餐廳。他透露，對於北韓金家政權的內部運作非常了解，包括私人生活細節和奢靡的生活方式，例如豪華派對、快艇比賽等等。

藤本健二接受《華盛頓郵報》記者安菲爾德（Anna Fifield）訪問時提到，金正恩還是小孩子時，就對他非常粗魯又無情，不但拒絕禮貌性握手，「還用那一對犀利的眼神瞪著我，好像在說『這可惡的日本人』！」

藤本健二曾經表示，離開北韓後對於金家直言不諱，可能會被控訴「不忠」，惹禍上身。但是，他2013年與金正恩因緣際會重逢時，已經向對方確認人身安全獲得保障。

Lunch today prepared by Master Chef #KenjiFujimoto at his #Pyongyang Japanese restaurant. Sashimi set was excellent #britishembassy #DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/qwWvFcytyi