川普阻非法移民…上修庇護申請門檻　加州聯邦法官裁定無效

▲移民。（圖／示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

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舊金山聯邦法官提格（Jon S. Tigar）於24日發布臨時禁制令，要求政府暫緩提高移民庇護申請門檻。白宮對此回應，川普的政策關心美國南部邊界，司法部發言人也表示，國會授權相關單位禁止「某一類」的移民，「這項政策完全符合官方授權，地方法院的結論卻是錯誤的。」

提格認為，移民庇護法的修訂還不夠完善，在此之前政府應該繼續接收所有符合資格的申請，「新法規應該是無效的，因為它與現行的移民庇護法相互矛盾。」他也提到，政府的決定「既武斷又反覆無常。」然而，華盛頓聯邦法官凱利（Timothy J. Kelly）於同一天審理案件時，卻做出了完全相反的裁定。

根據了解，美國政府15日在《聯邦公報》（Federal Register）上公布，移民必須是「嚴重人口販賣」的受害者，或已被另一個「安全國家」拒絕，才能向美國申請庇護。《紐約時報》指出，此舉對於來自宏都拉斯、薩爾瓦多等中美洲的移民衝擊最大，因為先前法律保障，不論人們從哪裡來、如何入境，都可以到美國尋求安全的避難所。

新法規一出，立刻引發美國公民自由聯盟（ACLU）和首都移民權利聯盟等倡議組織的抗議。他們認為，政府不應該要求移民先到既安全又和美國簽署協議的國家「穩定定居」，獲得「完整且公正的程序」以後才能申請庇護。

▲美國總統川普。（圖／路透社）

白宮表示，新法規旨在防止非法移民濫用庇護體系，避免合法移民花費過久的時間才能得到該有的保護，將會對此裁定提出上訴。

美國司法部發言人表示，國會原本就有授權司法部以及國土安全局禁止特定移民。律師斯圖爾（Scott Stewart）認為，大量的移民家庭湧入，已經為庇護體系帶來嚴重危機，「移民都了解法規基本內容，也都有被告知法律和政策修訂以後，將會如何影響他們的選擇。」