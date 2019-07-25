孟加拉謠傳「綁架兒童活人祭祀」　當地人化身暴徒…數週內殺死無辜8人

▲孟加拉謠傳拿兒童頭顱當活人祭祀。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

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孟加拉日前謠傳，一場活人祭祀將以兒童為目標，引發暴徒襲擊，只是等到警方事後調查發現，兒童綁架案並非事實時，早就有8名無辜民眾遭到暴徒殺害。

綜合外媒報導，當時網路謠傳，孟加拉首都達卡（Dhaka）的帕德馬橋（Padma Bridge）將有一場活人祭祀活動，花費30億美元（約新台幣930億元）把兒童斬首後，收集頭顱及血液，作為禮物呈上。

謠言傳開後，當地人開始注意任何涉嫌綁架兒童的人，但卻成為暴徒，展開私刑報復。一名養育11歲及4歲兒子的單親媽媽貝古姆（Taslima Begum）遭到8人暴打致死；一名30多歲的男子及一名30多歲的女子也分別被暴徒毆打死亡。

不過警方調查出爐發現，兒童作為祭祀禮物只是謠言，這些謠言的目的在於「在孟加拉製造騷亂」，因此警方正試圖減少散播謠言的網路平台，也要求民眾不要驚慌，更不要為此進行私刑報復。

可怕的是，因為這起謠言，短短幾週內就有8人受害身亡。一名目睹民眾遭到謀殺的老師表示，「我們對襲擊的人群無能為力」，幾乎無法反抗或阻止。