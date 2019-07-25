阿姆斯壯死因曝光！護理師誤拔心臟調節器…醫院急付「1.8億封口費」

實習記者黃可昀／綜合報導

著名太空人阿姆斯壯2012年在手術過程中去世，當時家屬非常憤怒地指控醫院醫療疏失，但雙方2014年私底下以600萬美金（約台幣1.8億元）達成和解，約定好不會公開阿姆斯壯死亡的確切原因。如今有外國媒體取得了當年法院文件，讓背後的祕密隨之曝光。

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▲阿姆斯壯離開隔離室後與迎接民眾握手。（圖／達志影像／美聯社）



據《紐約時報》報導，本月20日剛過完「人類登月50周年紀念」，世人細數著阿姆斯壯生前創造的歷史事蹟，而他當年去世的死因也再度引發討論。據了解，當初對外的說法是，阿姆斯壯2012年8月在醫院進行了心血管手術，手術過程中突然出現併發症，最終手術失敗宣告死亡。

心碎的家屬原本控告院方醫療疏失，但雙方2年後就以巨額達成和解，家屬也對外聲稱，阿姆斯壯2012年8月25日進行了複雜的心臟手術，由於手術風險過大，最後仍熬不過生死關頭。

▲阿姆斯壯2012年8月25日辭世。（圖／達志影像／美聯社）



不過，最近外國媒體取得了當年93頁的法院文件，其中提到阿姆斯壯手術後，醫師在他心臟連接了心律調節線，但阿姆斯壯的兒子馬克和瑞克雙雙指控，護士後來不小心移除了調節線，才害阿姆斯壯心臟附近大量出血且低血壓，最終死於嚴重的術後併發症。

法院文件中還提到，賓州大學心胸外科副主任巴伐利亞（Joseph Bavaria）調查了醫療報告後指出，其實阿姆斯壯「根本不需要動手術」，很有可能是醫師的誤判才害阿姆斯壯喪命。但家屬和院方當年已經私下達成和解，和解的條件就是不得公開阿姆斯壯真正死因，才使得真相7年後才水落石出。

事件曝光後，醫院發表聲明說「對於醫療細節被公開感到非常失望」，無論是醫護團隊或院方，都希望能盡力保護患者的隱私。

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