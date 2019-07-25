梅伊手下通通掰！強生上任首日撤換17名內閣　全指派「脫歐派」接任

▲強生正式入主唐寧街10號。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

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英國前外相強生（Boris Johnson）24日正式入主唐寧街10號，成為保守黨新任黨魁、英國新任首相。上任第一天強生就迫不及待重組內閣，所有重點職位都換成「脫歐派」人士，例如重要的外交大臣職務，將由立場強硬的前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）接手。包含外交大臣、國防大臣、國際貿易大臣、財政大臣在內等17個內閣職位通通換人，不過脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）則獲得留任。

《衛報》指出，強生已任命巴特爾（Priti Patel）取代成為賈偉德（Sajid Javid）成為新任內政大臣，脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）則獲留任，強生當然也撤換了外交大臣杭特（Jeremy Hunt），改由脫歐立場強硬的拉布取代。

其他如司法大臣高克（David Gauke）、國際開發大臣史都華（Rory Stewart）、教育大臣海因斯（ Damian Hind）、北愛爾蘭事務大臣布拉德利（Karen Bradley）、商業、能源及工業策略大臣克拉克（Greg Clark）與交通大臣葛瑞林（Chris Grayling）等17名高級內閣官員皆已請辭，等同近一半的內閣通通換新血，許多關鍵職位都交給「脫歐派」人士。

強生表示，所有對英國脫歐抱持懷疑、悲觀的想法都是錯誤的，「沒有如果、沒有但是，英國絕對會在10月31日脫離歐盟，這個責任由我來扛。」新任外交大臣拉布也說，他絕對支持首相的說法，英國必須要在10月底終結脫歐程序，且希望能在這段時間內與歐盟達成新的協議。

杭特在推特上指出，強生有邀請他擔任內閣其他職務，但他選擇婉拒，並開玩笑表示，「在擔任外交大臣的每個小時，我的三個女兒都非常幸運地活了下來，我決定在接下來的日子要面對更大的挑戰，就是當個好爸爸。」

2/4 I've been a cabinet minister for every hour my 3 gorgeous children have been alive. So whilst it may seem strange for someone who just tried to become PM (& is a terrible cliche) I have decided now is the time for the biggest challenge of all - to be a GOOD DAD!