梅伊手下通通掰！強生上任首日撤換17名內閣　全指派「脫歐派」接任

▲強生正式入主唐寧街10號。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國前外相強生(Boris Johnson)24日正式入主唐寧街10號,成為保守黨新任黨魁、英國新任首相。上任第一天強生就迫不及待重組內閣,所有重點職位都換成「脫歐派」人士,例如重要的外交大臣職務,將由立場強硬的前脫歐大臣拉布(Dominic Raab)接手。包含外交大臣、國防大臣、國際貿易大臣、財政大臣在內等17個內閣職位通通換人,不過脫歐大臣巴克萊(Stephen Barclay)則獲得留任。

《衛報》指出,強生已任命巴特爾(Priti Patel)取代成為賈偉德(Sajid Javid)成為新任內政大臣,脫歐大臣巴克萊(Stephen Barclay)則獲留任,強生當然也撤換了外交大臣杭特(Jeremy Hunt),改由脫歐立場強硬的拉布取代。

其他如司法大臣高克(David Gauke)、國際開發大臣史都華(Rory Stewart)、教育大臣海因斯( Damian Hind)、北愛爾蘭事務大臣布拉德利(Karen Bradley)、商業、能源及工業策略大臣克拉克(Greg Clark)與交通大臣葛瑞林(Chris Grayling)等17名高級內閣官員皆已請辭,等同近一半的內閣通通換新血,許多關鍵職位都交給「脫歐派」人士。

強生表示,所有對英國脫歐抱持懷疑、悲觀的想法都是錯誤的,「沒有如果、沒有但是,英國絕對會在10月31日脫離歐盟,這個責任由我來扛。」新任外交大臣拉布也說,他絕對支持首相的說法,英國必須要在10月底終結脫歐程序,且希望能在這段時間內與歐盟達成新的協議。

杭特在推特上指出,強生有邀請他擔任內閣其他職務,但他選擇婉拒,並開玩笑表示,「在擔任外交大臣的每個小時,我的三個女兒都非常幸運地活了下來,我決定在接下來的日子要面對更大的挑戰,就是當個好爸爸。」

2/4 I've been a cabinet minister for every hour my 3 gorgeous children have been alive. So whilst it may seem strange for someone who just tried to become PM (& is a terrible cliche) I have decided now is the time for the biggest challenge of all - to be a GOOD DAD!