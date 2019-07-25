自閉症童辦派對「0出席」…下秒橄欖球隊全員現身力挺　狂喊：最棒生日

▲橄欖球隊驚喜現身拉森的生日派對。（圖／翻攝自Facebook／Lindsay Barrus Larsen）



記者張方瑀／編譯

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美國愛荷華州一名患有自閉症（autism）的男孩拉森（Christian Larsen），希望可以在家裡舉辦生日派對，邀請所有朋友來慶祝他的9歲生日，他的媽媽一開始有點擔心，不過在拉森的堅持下，製作了邀請函讓他帶去學校發。結果等了許久只有一個同學回覆，擔心兒子受傷的同時，這名母親也將消息放到臉書上，沒想到有朋友立刻設法製造了「奇蹟」，一支高中橄欖球隊全員出席這場派對，還送上一顆橄欖球作為禮物，並陪拉森打了一場球賽。

拉森的母親琳賽（Lindsay Barrus Larsen）表示，距離上一次替拉森舉辦派對是在幼稚園時，今年她終於答應替拉森舉辦慶生派對，並做了許多邀請卡，讓他帶到學校發給同學。結果就在她陪著拉森參加期末野餐時，聽到讓她心碎的對話，「我看著兒子在跟班上5、6個同學說話，他叫出每個同學的名字，問他們願不願意來參加派對，你要知道這對一個患有自閉症的孩子來說有多困難。」這時卻只有一個女孩答應出席，其他人不是拒絕，就是完全忽略拉森說的話。

▲▼原本只有2、3個人的派對瞬間熱鬧起來。（圖／翻攝自Facebook／Lindsay Barrus Larsen）



當然，發出的邀情卡也沒有得到回覆，這讓琳賽擔心極了。最後琳賽選擇把生日派對的消息放到臉書上，並寫著「也許跟一個會突然在課堂上大哭大叫、在比賽上沒辦法專心的同學當朋友很難，但作為家長，我只希望我的孩子能跟一般的孩子一樣，開心地玩在一起」。結果這段訊息被琳賽的好友布萊斯（Blythe Ben-David）看見了，布萊斯立刻聯絡在愛荷華高中橄欖球隊擔任教練的朋友，希望可以給拉森一個驚喜。

結果到了派對當天，整支高中橄欖球隊的隊員，穿著球隊制服出現在拉森的派對上，這讓拉森開心地倒在草地上，還衝上前去和每個球員擊掌．接著這些球員還送給拉森一顆橄欖球，並陪他在院子裡玩了起來。琳賽表示，拉森沒有問這些球員為何會出現在這裡，他只是一直跟我說，這是他度過最棒的生日派對。