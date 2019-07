不聽勸離超近！黃石公園野牛發狂衝撞　9歲女童被拋飛空中

▲美洲野牛撞飛女童。(圖/翻攝自Twitter/@KrisAndersonTV)



記者張方瑀/綜合報導

美國黃石公園(Yellowstone National Park)除了以豐富的地熱資源聞名全球外,公園內還有非常多樣的野生動物,其中又以美洲野牛(Bison)最為常見,也被列為國家公園內最危險的動物之一。日前一名9歲女童跟著家人參加黃石公園的導覽團時,其中一頭野牛竟突然發怒,往他們狂奔,兩名成人幸運逃開,但落單的女童直接被牛撞上,直接被拋到空中。

Did you see this video? It almost looks fake..but it's real! A 9 year old girl was tossed in the air by this bison in Yellowstone National Park. Luckily she's ok. pic.twitter.com/Tzex8TDqZS

從影片中可以看到,有一群人穿越樹林走過野牛面前,這時原本低頭吃草的野牛,似乎被突如其來的聲響嚇到,立刻發狂向前衝,有2名成年人幸運地逃開了,但在後方落單的9歲女童不幸被撞上,直接拋飛在空中,現場尖叫聲四起。所幸女童在緊急送醫後,目前暫無大礙,已經返家休養。

原來當時女童跟著家人參加老忠實噴泉區(Old Faithful)的導覽團,同行約有50名遊客,他們聚集在距離野牛1至3公尺的地方,巨大的聲響嚇到野牛才會引起攻擊。黃石國家公園官方指出,他們不斷告誡遊客,若遇到大型野生動物必須至少保持90公尺的距離,但顯然還是有很多人不聽勸告。

▲美洲野牛是北美最大哺乳類。(圖/達志影像/美聯社)



美洲野牛是北美體型最大的哺乳動物,一頭成年的美洲野牛可重達2200磅(約997公斤),奔跑速度可達每小時60公里,是美國國家公園內數量最多也最危險的野生動物。黃石公園發布聲明指出,如果在園內看見野牛、麋鹿、大角羊或郊狼等動物,請保持90公尺的距離,「有必要的話,請轉身繞路,因為這些野生動物的習性是無法預測的。」

▼黃石國家公園境內約有4527頭美洲野牛。(圖/達志影像/美聯社)