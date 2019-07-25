俄羅斯「此時此刻」仍在干預美國　穆勒：太輕忽影響力

▲穆勒認為俄羅斯干預對美國影響巨大。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

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前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）24日出席聯邦眾議院聽證會時指出，俄羅斯仍持續干預美國大選，「就連我們現在坐在這裡時也是。」過去大眾對於「通俄門」報告的想法，都聚焦在美國總統川普是否有干預司法，但俄羅斯介入大選的嚴重性卻一直被忽略，穆勒表示，俄羅斯插手大選會對美國社會產生長遠的影響，然而公眾似乎缺乏對這件事的警覺。

穆勒在聯邦眾議院聽證會上，除了回答448頁《穆勒報告》內容有關的問題，也再度強調「在我的生涯中，我曾目睹我們的民主所面臨的一些挑戰，而俄國政府企圖干預我們的選舉是當中最嚴重挑戰之一。」儘管最後調查並無起訴川普，但報告中也明確指出，在2016年時，俄羅斯盡了最大的努力幫助川普勝選。

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眾議院情報委員會主席西夫（Adam Schiff）表示，需要強力制止這種行為再度發生，「總統似乎不在意再次接受幫助，所以我們必須加強投票選舉措施，確保每一張選票都有書面紀錄，全面防止俄羅斯的干預。」眾議院確實也在上個月通過「紙張投票」的法案，但所有共和黨人都堅決反對，他們認為紙張更容易被竄改。