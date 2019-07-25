波頓前腳剛走…北韓疑「抗議美韓軍演」連二射　南韓研判：短程飛彈

▲ 北韓5月初曾在一周內二度試射。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

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北韓今（25）日凌晨5時34分及57分無預警在江原道元山市虎島半島一帶利用移動式TEL發射車發射二枚不明飛行物，朝鮮半島緊張升溫。南韓聯合參謀本部表示，二枚飛行物皆為短程飛彈，飛行高度50餘公里，推測是在東海落下。

南韓聯參說明，「我方分析，第一枚飛彈射程約430公里。針對第二枚，美方經多項儀器分析後指出，射程應較第一枚更遠。」軍方一名專家說明，目前推測北韓稍早發射的短程飛彈也是新型飛彈，南韓及美國軍方正共同分析數據，也有部分專家認為是短程彈道飛彈。

《韓聯社》報導，北韓5月9日下午4時29分及49分曾試射二枚「北韓版伊斯坎德爾」短程飛彈，射程分別為420餘公里及270餘公里，而今晨發射的二枚飛彈軌跡據傳與5月9日的第一枚相似。有專家因此推測，北韓5月試射後不斷改良伊斯坎德爾飛彈，時隔78天後於今晨再度試射。

▲ 金正恩5月親自指導武器試射。外界多推測，今晨北韓試射飛彈時，金正恩也在場。（圖／朝中社）

南韓聯參對此則回應，目前還無法斷言北韓近幾次試射的飛彈是否相同，就連5月發射的短程飛彈都還在分析當中，但的確掌握到北韓領導人金正恩最近曾停留今日試射地點附近，不排除金正恩在場親自監督的可能性。

青瓦台副發言人韓正宇（한정우）25日透過書面簡報說明，青瓦台正透過國家危機管理中心關注相關狀況，且總統文在寅事發後馬上收到國家安保室的報告。今天預定召開的國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議預計將集中商討北韓試射問題，文在寅也可能召開NSC全體會議或緊急幕僚會議。

《韓聯社》報導，金正恩日前才視察新建的潛艇，又挑在美國國家安全顧問波頓結束日韓巡訪行程回國後試射飛彈。外界普遍認為，金正恩在6月底與美國總統川普閃電會晤後突發一系列低強度軍事行動，不願正面展開無核化實務協商，是為了表達對8月美韓聯合指揮所演習（CPX）的不滿。