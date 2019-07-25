不認軍機侵犯領空！俄國強調「從未道歉」　南韓痛批：扭曲事實

▲ 南韓F-16戰機。（圖／南韓空軍）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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南韓聯合參謀本部23日指出，俄羅斯及中國的5架軍機當天上午闖入南韓防空識別區（KADIZ）。俄羅斯政府24日對此表達遺憾並說明，軍機脫離原定路徑是因機器故障，並無侵犯之意。但俄羅斯駐南韓大使館24日稍晚強調，從未對此事件向南韓道歉。

CNN報導，南韓政府23日事發後宣稱，俄國一架A-50軍機二度入侵領空，南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機，共開火360發機砲才將A-50驅離。俄國始終否認該軍機有侵犯南韓領空，但首爾當局24日上午援引俄國軍官說法指出，A-50是因機器故障才會誤闖非預定空域。此說法一出，韓媒紛紛報導，俄方已經為此道歉。

但南韓政府24日下午又宣布，已經收到一封來自克里姆林宮的正式信函，重申俄國軍機並未進入南韓領空。首爾當局對此指責，「俄國的聲明不僅扭曲事實，也有違他們23日對此表示遺憾且承諾調查的立場。」

俄羅斯駐韓大使館24日晚間及25日早晨分別以俄文及韓文發表聲明指出，俄方對23日事件的官方立場為機器故障所引發，也「深表遺憾」，但引用相關說法的媒體報導內容與事實不符，「俄方從未證實俄國軍機侵犯南韓領空，因此將在徹底調查後擬定官方立場。」

此外，俄羅斯駐韓大使館官員24日接受《國際傳真社》（Interfax）訪問時也表示，「沒有對23日的俄國軍機事件向南韓道歉。南韓媒體的報導和事實有出入，俄國沒有正式道歉。」

▼ 駐韓俄羅斯使館發表聲明強調，從未向南韓道歉。（圖／翻攝自推特／RusEmb_Korea）