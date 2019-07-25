快訊／中美貿易談判前夕　美軍證實：已派軍艦通過台灣海峽

▲美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

記者錢玉紘／綜合報導

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美國軍方在24日表示，已經派遣一艘海軍軍艦通過台灣海峽；路透社報導，這艘軍艦為安提坦號（USS Antietam），由於北京與華府關係正處在緊張狀態，此舉可能會激怒中國。

美國海軍第7艦隊發言人杜斯（Clay Doss）在聲明中表示，「軍艦通過台灣海峽顯示了美國對於自由、開放的印度太平洋承諾，美國海軍將會於任何國際法允許之處，繼續飛行、航行和執行任務」。

由於中國大陸國務院24日才剛發布《新時代的中國國防》白皮書，且中美雙方將在下周於上海重啟貿易談判，時機敏感，引發關注。中國大陸國防部發言人吳謙於白皮書發布會後，在記者會直接點名民進黨堅持分裂立場，不承認九二共識，對外挾洋自重，在分裂的道路上越走越遠，甚至強調「搞台獨就是死路一條，中國一點都不能少」。



對此，總統府發言人丁允恭回應稍後回應，「台灣的自由民主，才是一點都不能少」。總統府指出，無論是與國際社會合作，共同維護區域穩定安全，乃至於確保國家安全、捍衛國家的自由民主，都是台灣身為區域一份子的權利也是責任。