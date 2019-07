元朗白衣團驚傳加入「泰國拳手」…暴打香港人被認出！打手原因曝光

▲路透前記者指出,泰國拳擊手參與了香港的暴力事件。(合成圖/翻攝安德魯臉書、泰國拳擊手臉書)



記者柯振中/綜合報導

香港元朗日前發生白衣人聚集,見到市民就攻擊的暴力事件。對此,前路透社記者安德魯(Andrew MacGregor Marshall)在社交媒體上指出,泰國拳擊手Athit Rueanphet也參與了這次暴力事件,對遊行的香港民眾進行攻擊。據了解,泰國拳手前往香港後,常常被香港黑幫雇用,成為打手。

Thai media now picking up the story of the Thai boxer who was among the gangsters who attacked pro-democracy protesters in Hong Kong

安德魯23日在社交媒體FB、推特上表示,泰國媒體正在進行大肆報導,前泰國拳擊手Athit Rueanphet是「白衣人」之一,專門對支持民主的香港民眾進行襲擊。

根據泰國媒體《今日早晨》(เรื่องเล่าเช้านี้)報導,許多泰國拳擊手會前往香港工作;有些人會成為拳擊教練,但大多則是擔任保鑣。泰國國家安全委員會指出,Athit與香港九龍當地的拳擊館有關聯。

據了解,許多泰國拳手前往香港後,都會與當地黑幫有聯繫。一名在香港擔任保鑣的泰國拳擊手指出,多數拳擊手會被香港黑幫雇用,成為打手,「這可能與當地法律有關,也與收入有關。」

One of the triad gangsters who attacked pro-democracy protesters in Hong Kong last night has been identified as a Thai. Thai, Khmer, Ambonese and other Southeast Asian groups are active in the Hong Kong criminal underworld. pic.twitter.com/yJ6qewZt16