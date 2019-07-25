女孩快筆記！玉米原來是好物　「5種食物」讓你長胸不長肉

▲IU有著深藏不露好身材，全靠飲食習慣幫大忙。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

編輯 / Lily

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許多女生夏季都在瘋減肥，的確變瘦了，但胸部也變小了該怎麼辦？其實豐滿胸部也能靠食物吃出來，這五款豐胸食物讓你長胸不長胖，女孩們快點筆記下來。

▲白煮蛋、茶葉蛋在日常生活都很好取得。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

1.高蛋白食物

很多女生減重尚未成功，胸部卻變小了，原因是蛋白質攝取不足，減重若只以蔬菜為主食，高蛋白質的肉類、蛋類和豆類都不吃，這樣可不行！富含高蛋白質食物能促進膠原蛋白生成，幫助你維持胸型。

2.黃豆類製品

許多減重食譜中都有無糖豆漿選項，因為內含優良植物蛋白質和大豆異黃酮。大豆異黃酮的結構與雌激素非常類似，研究發現它能調節女性賀爾蒙不足，換句話說也可以幫助胸部發育。除了豆漿外，豆腐也是不錯好選擇。

3.海鮮類

海鮮也含有優秀蛋白質，其中鮮蚵、蝦子和蛤蠣含有豐富鋅成分，鋅能幫助製造女性荷爾蒙，且肉類相比，海鮮低脂且較不易發胖，很適合女性瘦身時的飲食。

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▲避免甜份太高的水果，以免豐胸不成反增胖。

4. 高維他命C蔬果

讓人出乎意料的是連高維他命C水果也有豐胸效果，像是多吃奇異果和橘子不只能養顏，它在體內和蛋白質食物有助在體內合成骨膠原，不僅能增加肌膚彈力，更能幫助維持完美胸部線條。

▲玉米較不好消化，腸胃不好的人請斟酌食用。

5.穀類、玉米

營養師建議，多吃穀類、雜糧對胸部有很好的保健作用。小麥中含有大量可溶性與不可溶性纖維素，能降低膽固醇，更可預防癌症，玉米富含維他命E，能促進雌性激素分泌，促進性腺發育，被譽為是豐胸食物之一。

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