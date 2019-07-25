「通俄門」報告出爐！穆勒出席眾院聽證會：未證明川普無罪

▲穆勒出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

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美國總統川普的「通俄門」醜聞再起！負責調查的前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）24日出席聯邦眾議院聽證會，並說只會回答448頁《穆勒報告》內容有關的問題，更重申報告未洗刷川普妨礙司法的罪責，「不能證明他完全無罪」。

穆勒24日出席聯邦眾議院「司法委員會」和「情報委員會」的聽證會。眾院司法委員會民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）在聽證會上向穆勒提問，總統一再聲稱「你的報告結論證明他沒有勾結，且完全無罪，但你的報告不是這樣，對嗎？」穆勒回應，「正確，報告沒有提及。」

納德勒再問，報告未能判定總統川普沒有妨礙司法公正，是否正確？穆勒則說，需考量司法部法律顧問室（OLC）意見，現任總統不能被起訴。但穆勒被納德勒問及「總統卸任後可被起訴妨害司法」時則表示，「是的。」

此外，穆勒還提到，「在我的生涯中，我曾目睹我們的民主所面臨的一些挑戰，而俄國政府企圖干預我們的選舉是當中最嚴重挑戰之一。」

另一方面在聽證會前夕，川普強調他擁有憲法賦予的行政權，稱自己與「通俄門」調查相關的行為沒有妨礙司法公正。他指出，「首先，這（通俄門調查）對我們的國家非常不利，使得我們與俄羅斯打交道變得很困難。我們應該能夠在沒有人為因素干涉的情況下，與他們打交道。另外，我還有憲法第二條，作為總統我有權做任何我想做的事。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）

