香奈兒海邊派對這樣穿　南韓超模朴秀珠露肚裝減齡

▲南韓超模朴秀珠出席香奈兒於紐約長島舉辦的J12上市活動。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

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香奈兒（CHANEL）為歡慶J12 腕錶上市，日前於美國紐約長島打造了J12 遊艇俱樂部，在沙灘上架起大陽傘、衝浪板，還有一艘應景遊艇，凸顯J12腕錶是由前藝術總監Jacques Helleu熱愛的汽車與帆船啟發而生。當天受邀的嘉賓中，33歲南韓超模朴秀珠穿露腰條紋裝搭J12白陶瓷腕錶，完美示範沙灘派對的時尚穿搭。

▲南韓超模朴秀珠彩色針織橫條紋背心與窄裙，搭配J12白陶瓷腕錶亮相。

以白金髮色為招牌的朴秀珠，幼年時隨父母從南韓移民至美國，本是一名平面設計師，直到26歲才出道當模特兒，雖然模特兒事業起步晚，但極具特色的臉孔迅速獲得時尚圈青睞，被已故的傳奇設計師Karl Lagerfeld捧為香奈兒秀上的固定班底。

▲香奈兒於美國紐約長島打造了J12 遊艇俱樂部慶祝J12腕錶上市。

她出席紐約長島舉辦的J12上市活動，選穿019 春夏前導系列彩色針織橫條紋背心與窄裙，搭配兩個香奈兒寬版手環與J12白陶瓷腕錶，青春裝扮呼應沙灘派對的休閒氛圍。

▲孫芸芸在海邊度假的造型很講究，少不了自己設計的首飾。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

微風少奶奶孫芸芸也是愛往海邊跑的穿搭好手，雖然不一定戲水，但她一定精心打扮，例如以香奈兒上衣搭單寧短褲，同時混搭自己設計的同名品牌YUN YUN SUN飾品與Gentle Monster時髦墨鏡，度假也要美美的。