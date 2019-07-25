Dior搞叛逆！經典包變身「暗黑系」　超有質感獻給黑色控的你

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@dior、dior.com

每個女孩此生一定都有一款非買不可的包包，而 DIOR也致力成為每個女孩心中的夢幻逸品。DIOR在最新的「ULTRABLACK」系列中，將品牌經典的「Lady Dior」（黛妃包）、「Saddle Bag」（馬鞍包）等暗黑化，打破淑女框架，演繹起充滿個性與現在感的風格。

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▲DIOR「ULTRABLACK」系列配件，訴說著對黑色的迷戀。

黑色令許多人迷戀，Dior先生曾在他的著作《時尚小辭典》裡提到：「我可以整整寫一本書，來描繪關於黑色的一切。」現任創意總監 Maria Grazia Chiuri也把黑色放在心上，從2019秋冬高級訂製服中純粹黑色的作品，到新上市的ULTRABLACK 配件系列，都用黑色回歸初衷，串聯著過去與現在的風潮。

女生不能少了黑色配件，不但有滿滿的個性，而且容易駕馭，暗黑版的「Lady Dior」、「Saddle Bag」以及「Diorama」不僅低調成熟，在搭配上有更亮眼表現，無論搖滾、率性、優雅都能輕鬆駕馭，其中啞光黑的「DIOR」掛飾更添叛逆氣息，全新的感官體驗，既摩登又神祕，一登場便讓無數女孩為之瘋狂。

▲DIOR「ULTRABLACK」系列黛妃包145,000元（上起）、Saddle馬鞍包115,000元、Diorama包120,000元、Saddle腰包36,500元（圖／翻攝自IG@dior、品牌提供）

女生變暗黑，男生當然也要一起才行，DIOR準備了多款馬鞍包、腰包，以提花帆布為材質，托特包與圓桶包是經典好用的設計，後背包則以尼龍籐格紋展現輕鬆率性氣氛，這些全部都黑得理所當然。黑到底的棒球帽讓人眼睛一亮，買來當禮物也適合，毛毛的Cookie吊飾相信連女生都會被收服，烏漆嘛黑的一坨，實在太可愛。

▲棒球帽15,000元、Cookie小牛皮與兔毛鑰匙圈28,000元

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