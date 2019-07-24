清純糕點師穿「男友風白T」自拍…往下一看超犯規！網：妳比甜點還甜

‘빵 굽는 체대생’ 이상현（@delight_hyeon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 上午 7:52 張貼

實習記者黃可昀／綜合報導

南韓糕點師李想弦（音譯）在IG擁有近30萬粉絲追蹤，大家愛看的不只是她做的點心，更愛看她那份比甜點還甜的笑容！日前她PO出一張穿著男友風白T恤，配上超惹火真理褲，性感又清新的模樣讓大批網友再度瘋狂，紛紛誇她「可愛到犯規！」

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‘빵 굽는 체대생’ 이상현（@delight_hyeon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 13 日 上午 5:05 張貼

李想弦先前PO出這張她在飯店內拍攝的照片，純白上衣配上一頭烏黑直髮，宛如學生妹的清純感瞬間爆棚，再搭配時下流行的超短真理褲，露出一雙雪白長腿小秀性感，就連外國粉絲看了都忍不住留言「天啊！妳太可愛了！」

‘빵 굽는 체대생’ 이상현（@delight_hyeon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 上午 3:12 張貼

據了解，李想弦不只有著亮眼外表，做起甜點來更是架勢十足，她也時常在社群網站分享自己製作甜點的過程，穿著專業的廚師服裝，細心的將奶油花一朵朵擠在蛋糕上，完成後再對著鏡頭露出超甜美笑容，融化一大票網友，她今年5月還在韓國甜點創意比賽中獲獎，烘焙實力是評審們有目共睹。

‘빵 굽는 체대생’ 이상현（@delight_hyeon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 上午 2:32 張貼

平時除了泡在廚房做甜點，其實李想弦也十分熱愛運動，IG裡有多張她穿著運動服裝的自拍照，在陽光下紮起馬尾的她，更展現了不同於平時的俏皮感。因為這副天使般的外貌，讓她在擔任糕點師的同時代言更是接不完，許多運動或是美妝品牌的廠商總搶著和她合作，可見她在南韓的人氣實在不容小覷。