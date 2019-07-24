5種讓你快樂的生活習慣　不花大錢也可以感覺幸福

▲養成讓自己快樂的生活習慣，不用花大錢也會很幸福。（圖／pixabay）

編輯／借借

請繼續往下閱讀...

若生活中總感覺悶悶不樂，你或許需要培養一個全新的習慣，雖然旅行或開心聚會也能讓你快樂，但它可能會花上你一整天、或好幾個月的薪水，「從生活中找尋快樂」是最好的解決方式，它不但不需要花什麼大錢，提供的效果也是長期的，現在起不妨試試看。

自然漫步

想要好好放空，散步是最方便且有效的方法，找一個安靜的巷弄漫步，或是到附近的公園走走也行，或者安排在每個週末，能到附近最靠近大自然的地方走走，那些青草的氣味或舒服的涼風，不僅在當下能夠放鬆，在都市裡如果有相同的情境，你的情緒也能立即緩和下來。

▲養成散步的習慣，定期去大自然裡走一走。（圖／unsplash）

找件打發時間的事

近幾年曾流行複雜的著色、小型的益智遊戲如數獨，或是其他如下棋、書法寫字或畫畫，任何能讓你放下生活瑣事或工作事項，脫離出來的短暫習慣，都有助於讓你心情更好，在做這件事時你能跳脫一切，專心在眼前的事情上，頭腦也會變得安靜。

每天打掃15分鐘

做家事的時候，有點像是冥想一般，專注的進行一項任務，而你知道這任務完成之後，家裡會變得更好，帶來正面的效果。

▲每天花點時間把家裡打掃整齊，會有成就感。（圖／unsplash）

進行10分鐘的沈默

佛教把「禁語」看成一種修行，當你停止說話之後，內心也會漸漸安靜下來，許多人只強調外在的安靜，內心卻無法停止吵雜，在沈默的時候，可以把注意力放在呼吸上，把思考變慢，達到一種類冥想的效果，每天進行練習，平靜的時候就會愈來愈多。

▲在沈默中練習心智。（圖／unsplash）

養成伸展的習慣

不需要學會什麼困難的瑜伽跟特殊姿勢，每天記得讓身體有時間伸展一下，以輕鬆伸展為目的就好，手與腳好好的動一下，讓背部與腰部肌肉能獲得舒展，便能放鬆緊張的情緒，為身體重新開機。