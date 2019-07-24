錯過再等一年！小熊維尼「蜂蜜日周邊商品」療癒夜燈、手拿鏡太可愛

▲小熊維尼專屬蜂蜜日周邊商品登場。（圖／翻攝自產品官網）

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身為小熊維尼粉應該都知道，8月3日是日本的「蜂蜜日」，為了慶祝這一年一度的盛大節日，迪士尼也推出了許多相關周邊商品，更讓維尼換上了可愛蜜蜂裝，就是要讓粉絲買到手軟！

此次周邊商品以「Hunny Funny Sunny」為主題，映入眼簾的就是療癒指數破表的黃色，並且小熊維尼偽裝成一隻小蜜蜂，讓所有商品充滿活力，分別推出了實用的ＬＥＤ夜燈、手拿鏡、手機殼、吊飾等。

▲小熊維尼LED夜燈必買，NT$1,300。（圖／翻攝自產品官網）

首先登場也是小編最推薦的棕梠葉夜燈，在點亮的同時，樹葉就像即將滴下蜂蜜一般，配上一旁正在抬頭的可愛小熊維尼，簡直是史上最萌夜燈。

▲飾品盤還附贈蜜蜂掛飾，NT$900。（圖／翻攝自產品官網）

另外維尼置物盒上坐著圓嘟嘟的小熊維尼，更附有蜜蜂小掛飾，提供你放置大大小小的飾品，看見維尼呆坐的神情一定讓粉絲自動掏出錢包。

▲小熊維尼TsumTsum，NT$280／隻。（圖／翻攝自產品官網）

提到周邊商品怎麼能少了TsumTsum？這次連跳跳虎以及小豬都加入行列，化身成毛絨玩偶，裝在蜂蜜罐子中的可愛模樣，實在甜到心裡。另外，更特別的是維尼手錶款式，終於滿足了粉絲們帶它出門的夢想，仔細看錶面以維尼和小蜜蜂呈現，黃色的錶帶顯得十分亮麗，絕對是夏日最佳配件。

▲小熊維尼手錶十分精緻，NT$5,588。（圖／翻攝自產品官網）

同樣是實用小物部分，小熊維尼的手拿鏡組合簡直必買，在小小收納袋上設計了可愛的蜂蜜罐子圖樣，配上鏡子上的維尼，連帶細節也很精緻，只要將鏡子裝入收納袋，就可以每天帶出門了。

▲小熊維尼手拿鏡組合，NT$715。（圖／翻攝自產品官網）

緊接著手機殼的部分則有三種款式，分別是支架款和一般款，均以黃色為主題，可以看到小熊維尼吸著蜂蜜、坐在蜜蜂環上，各種可愛姿勢都療癒到不行。目前已經在官網以及實體店面公開販售，請感興趣的粉絲們多加留意，好好失心瘋買一波。

▲手機殼以蜂蜜為主題，NT$870。（圖／翻攝自產品官網）

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