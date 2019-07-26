加州4年至少7兒童罹癌　「雀巢」工廠所在地父母出面抗爭

▲加州里彭市父母疑飲用水遭雀巢工廠汙染。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳宛霖／綜合報導

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美國加州里彭市（Ripon）的父母們近日為孩童的健康向雀巢公司抗爭，因為曾是雀巢工廠所在地的一個社區，在4年內竟有至少7名兒童罹患癌症；父母們懷疑飲用水裡可能含有會致癌的化學物質。對此，雀巢透露，已上呈相關計畫，並會配合檢測。

抗爭居民Kellie Prime說，「在我們弄清楚這個城鎮發生什麼事之前，我們不會停止。」她的兒子凱爾是近幾年來被診斷患有癌症的兒童之一。她表示，「我的直覺告訴我，這裡出現了一些問題。」

里彭市曾是雀巢工廠的所在地，人口數約15000人，雀巢工廠1970年代以前利用工業溶劑「三氯乙烯」（trichloroethylene，TCE）去除咖啡中的咖啡因，並將廢水排進下水道。

▲加州里彭市曾是雀巢工廠的所在地。（圖／Google Map）

綜合外媒報導，雀巢雖已澄清多年，表示他們有採用水質保護措施，來確保化學物質含量不會超過加州政府設立的標準，但里彭市5座飲用水水井中的1座，日前才被驗出含有快超標的三氯乙烯，目前已被停用。

加利福尼亞大學（University of California，UC）舊金山分校的科學家辛格拉（Veena Singla）表示，三氯乙烯這種化學物質，並沒有所謂的「安全暴露標準」，且孕婦與小孩最容易受到影響，嚴重的話還會致癌。

此外，三氯乙烯可以透過土壤和水從工廠擴散到周遭環境，甚至能轉變成無色無味的蒸氣滲透到屋內。美國印第安納州的富蘭克林市（Franklin）去年也發現數十名兒童罹癌，有一個非營利組織在工廠附近的住家檢測到高含量毒素，其中也包括三氯乙烯蒸氣。