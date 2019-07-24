肉食男抗議素食「剝皮生吃松鼠」腸子也拉出　遭罰400英鎊

▲肉食主義者生吃松鼠。（圖／翻攝自「sv3rige」Youtube頻道，下同。）

記者吳美依／綜合報導

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倫敦2名肉食主義者3月時來到蘇活區（Soho），為了抗議素食，在眾目睽睽之下剝皮生吃松鼠，被路人勸阻以後還是不願罷手。地方法院22日裁定，此舉已經違反公共秩序法，高級檢察官克萊恩絲（Natalie Clines）表示，「這個預謀的行動，已經在幼童和社會心中造成陰影。」

▲肉食主義者在素食市集前面生吃松鼠。

影片中，22歲的克萊布納可夫（Deonisy Khlebnikov）和29歲的拉格斯汀（Gatis Lagzdins）手上拿著死亡松鼠，一邊和路人說話，一邊撥開毛皮食用，甚至還把內臟和腸子也挖了出來。英國皇家檢察署（The Crown Prosecution Service）表示，現場有一對夫妻發現孩子被嚇壞了，請求2人別再這麼做，但是對方還是繼續吃松鼠。

克萊恩絲表示，「克萊布納可夫和拉格斯汀宣稱，他們反對素食主義，公開生吃松鼠，只是想要提醒大家『不食用肉類』會造成健康危害。」她認為，2人的行徑沒有必要又噁心，「刻意選擇素食市集，又不考慮旁人感受，顯示此舉是經過思考，意圖要造成痛苦的行為。」

根據《衛報》報導，2人出庭時否認做出造成騷擾與恐慌的行為，但仍然被裁定有罪。克萊布納可夫和拉格斯汀分別被罰200英鎊（大約為新台幣7741元）和400英鎊（大約為新台幣1.5萬元），還要自行負擔訴訟費和其他額外費用。