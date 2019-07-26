早上多賴床半小時！可外穿的「睡衣」舒適又時髦　搭個腰帶就能出門

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@daily_sleeper

每天早上都要花半個小時猶豫當日的穿搭，如果可以把時間省下來繼續睡那該有多好～相信這是不少人的心聲吧！那麼你們一定不能錯過這個居家服飾品牌「Sleeper」，主打可以當外出服的睡衣，不僅穿起來舒適，整體造型還很時髦，這樣以後就不用再厭世出門～可以睡飽飽當個陽光少女。

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還記得前陣子歐美流行起的「睡衣風」嗎？華麗的絲綢材質，讓穿搭更顯優雅迷人，而輕柔飄逸的薄紗連身裙，在浪漫中又帶點慵懶感，讓睡衣不再只是居家服，而是可以作為日常時尚穿搭。「Sleeper」的睡衣與服飾就受到不少歐美網紅的喜愛！

Sleeper（@daily_sleeper）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 上午 1:00 張貼

Sleeper（@daily_sleeper）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 8 日 上午 8:50 張貼

Sleeper（@daily_sleeper）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 3:32 張貼

棉、麻、絲等天然材質，讓衣服貼在身上時的觸感更親膚細緻，其中成套的睡衣就是如此，不僅寬鬆舒適，在設計上還在褲管的位置加入羽毛，讓整體造型更有型。穿搭上，可以試著將上面兩顆扣子解開，露出裡面的背心，增加層次感，或是脫掉上衣搭配近期非常夯的Bra Top也很好看。

此外，「Sleeper」還有推出多款睡袍以及連身裙。睡袍俐落修身的剪裁，在腰帶上加入金屬圈環，就算外穿也不會突兀，更可以搭配比基尼，讓穿搭更有造型感；而連身裙則融入近期非常流行的Milkmaid（擠奶女工裝）元素，方領搭泡泡袖看起來十分甜美。如此唯美的設計，不管晚上穿白天穿都好看，相信連男友看完都會勸你多買幾件～

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