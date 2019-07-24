正式跟按讚說再見！IG宣佈7國率先「隱藏讚數」只有發文者看得到

編輯／Ann 圖／翻攝自IG

隨著Instagrm的普遍性提高，每個人出門都離不開拍照打卡分享生活。粉絲數、按讚數成為評斷對方是否為網紅的關鍵，開始迷失本來的使用初衷。在今年四月時一度傳出IG官方將隱藏讚數，現在也確定了該消息，IG宣佈即日起在七個國家領先生效，正式向讚數說再見。

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以往只要使用IG，或多或少都會計較誰的粉絲比較多，誰的照片獲得更多的讚，也因此誕生了許多網美網紅，盲目的使用社群媒體。關於隱藏按讚數的傳言，IG官方發言人先前證實，「的確一直在思考如何能為使用者減壓，不過隱藏讚數的措施，還在構想階段。」

然而短短不到三個月時間，IG正式走向全新篇章，宣佈即日起在愛爾蘭、義大利、日本、巴西、紐西蘭，以及澳洲共七個國家實施新措施。也就是對外人隱藏按讚數，唯一能看到讚數的只有發文者本人，所以不存在比較心態，相對能導正目前用戶們偏差的使用行為。

其實IG官方一直在對使用行為進行構想，包括限時動態的誕生，外人看不到瀏覽數，也是希望用戶回歸生活本質。目前台灣是否跟進這項措施，還需要再觀望，不過用戶也能從自身使用習慣下手，好好思考社群媒體存在的意義。

Instagram（@instagram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 8 日 上午 11:31 張貼

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