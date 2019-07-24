代表幸福的10件小事！ 每天聊到很晚、因你的成就而驕傲...

戀愛其實是一個很神奇的過程，兩個人來自不一樣的地方、從小也都生長在不同的家庭背景，卻因為某些緣故，進而相識、相愛，甚至有可能決定相守一輩子。

「那個他」在別人的眼中或許不那麼完美，但於你而言，他是所有幸福快樂的泉源，像是顆會發光發熱的太陽，深深地令你著迷。就算偶有爭執，也如同流星一閃而過，留下溝通過後的好感情願望。你……還記得剛戀愛時的悸動嗎？

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1. 每天聊到很晚才睡

▲一天中最喜歡的時刻，莫過於在睡前跟你天南地北地瞎聊

在熱戀初期，就像是覓得知音，永遠有說不完的話題，就算只是一起傻笑也覺得很甜蜜。想知道關於你的每一分過去，也希望能夠參與你未來的每一天！每日都想與你徹夜長聊到天明，最好是待會的夢境裡有你，然後笑著醒來。

2. 去哪裡都好的最佳旅伴

▲一起安排每一趟旅遊，也連同我們未來的人生一起規畫

睡醒後一起規畫我們的旅行，不論有沒有造訪過都沒關係，重要的是身旁有你、和你在一起。玩累了就在飯店休息，哪裡都不去，只想窩在你的身邊，就算電視上重播的電影已經看過十遍，也願意陪你看第十一次。

3. 什麼都不用說你都懂







▲我不說，你就不問！因為你知道等到我想說的時候自然會自己開口

偶爾什麼話也不想說的時候，你會靜靜地陪伴在一旁，或是說著老掉牙的笑話。即使你什麼都沒問出口，但我知道你什麼都懂，哭著、笑著，好像沒有任何一個情緒能瞞過你的法眼，畢竟你是那麼了解我的存在阿！

4. 深知無論如何你都會接住我







▲就算有可能會跌到谷底也不害怕，因為我相信你會伸出雙手接住我

所以不論遇到天大的麻煩，我都不害怕，因為你永遠會是我最堅強的依靠，會張開雙手撐起一張接住我的網。就算大家都誤會我，可是我知道在你懷裡，我將得到寬慰和理解，能有人陪我一起面對這個世界。

5. 我們用相似的角度看世界







▲能在茫茫人海中，遇到價值觀相當、有著相同想法的你，真是太幸運了

這世界很大，經常會碰到超出我們能理解範圍的人、事、物，但慶幸的是，你擁有與我相同的價值觀，我們正用著相似的角度在看事情，在同一片星際軌道上，彷彿能看見我們即將一起走向的未來模樣。

6. 共享「我們的」好友圈







我喜歡融入你的生活圈，也喜歡你把我也介紹給你的▲朋友

你的就是我的，我的就是你的。隨著在一起的時間越久，「你的」、「我的」中間的那條線早已日漸模糊，只留下「我們的」共同生活圈。

7. 在我面前展現最真實的你

▲我知道你是因為愛面子才這麼做，只是還是忍不住嘲笑你的可愛

偶爾你會像小孩一樣生悶氣，或是因為在意而有點吃醋，我嘴上安撫著你的情緒，心裡其實在偷偷開心，悄悄收藏這些畫面。放心在我面前展現最真實自己的你阿，總是可愛得可以！想到只有我才能看見這樣一面的你，就不由自主地滿心歡喜。

8. 誤會解開就沒事了







▲好的溝通是能讓感情變得更好的捷徑，抱一個、親一下，一切都沒事的

人家都說相愛容易相處難，不過當發生摩擦和爭執時，好好溝通、說出彼此心中的想法就沒事了。好啦，我接受你的道歉！因為是你，所以總能輕易的原諒，尤其是你那雙真誠的眼睛直盯著我的時候，想假裝繼續生氣都難。

9. 衷心感謝每一個為彼此付出的真心







▲感情的付出絕對不是理所當然的事，別忘了始終懷著一顆感謝的心

兩個人的交往是必須倚靠雙方的經營才能夠維持的，雖然總是不明說，但你的每一個付出，我都看在眼裡。謝謝你為我做的一切，下一次換我把最好的留給你！

10. 因你的成就而感到驕傲







▲親愛的，我永遠因你而感到驕傲

你知道嗎？在我眼中的你，所散發出的光芒有多麼地耀眼？我喜歡你大膽說出自己想法的時候，也喜歡看你散發自信，一步步走向夢想前進，無論成功與否，我都因你的努力而感到驕傲，在我心中你永遠是最亮的那顆星。

▲記下相處的那些小事，才會發現對方愛你比想像中的多更多

在《快樂就是……500種表達「我愛你」的方式》的這本書裡，繪者透過可愛逗趣的小人物，畫下每一個相愛的幸福瞬間。很多我們平時不留意的小細節，其實都是對方愛你的象徵，愛有些時候是不需要言喻的。這本書不僅適合熱戀中的人閱讀，也很推薦給正在愛裡迷惑的你喔！

圖片來源：遠流出版

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