自閉兒地鐵上焦躁嘶吼！暖男警撕警徽安撫　還邀他一起當警察

▲ 暖男警察多明尼克牽著患有自閉症的安德魯，陪伴他回家 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

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美國華盛頓單親媽媽泰勒（Taylor Pomilla）日前從學校接送4歲的兒子安德魯（Andrew Pomilla）回家，不過就在2人搭乘地鐵時，患有自閉症的安德魯去突然開始在車向內奔跑、喊叫。就在情況失控之際，27歲警察多明尼克（Dominic Case）及時出現，不但馬上就安撫好哭鬧的安德魯，還一路互送母子倆回家，讓泰勒感動的在臉書發文，也吸引不少網友大讚「這個警察真是個超級暖男！」

據《華盛頓郵報》報導，泰勒在文中提到，當天她與安德魯搭上地鐵後，安德魯開始便開始在車廂內奔跑。由於當時剛好是尖峰時段，為了不帶給其它乘客困擾，她花了20分鐘、用盡各種方法，想要讓兒子坐在位子上。沒想到安德魯卻突然變得焦躁不安，開始發脾氣，在地上滾動、尖叫、把鞋子甩掉，甚至朝她一陣亂踢、亂打還扯她的頭髮。

「車廂上的人幾乎都在瞪我們。」泰勒說道，「大多數人一定都認為我是個寵壞孩子的失職母親，所以我只好拼命向他們解釋，『我的兒子有自閉症！實在很不好意思！』但同時安德魯的情況變得越來越糟，所以我們只好提前一站下車。」

泰勒本來以為，帶著兒子離開車廂後，他的情緒就會逐漸穩定下來，然而事情卻變得更加糟糕，安德魯繼續躺在車站地板上滾來滾去，衣服上沾滿汙漬，讓她不知該如何是好。

15分鐘過去，這時有5年工作經驗的地鐵員警多明尼克注意到了2人的狀況，走向他們，並蹲在安德魯面前，開始和他聊天，還向他展示警察配備。受到裝備的吸引，很快的，安德魯就不再哭泣。

▲泰勒與4歲兒子安德魯 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

多明尼克接著撕下他背心上的警徽，把他交給安德魯，並問他，「你能不能幫我，一起在列車上擔任警察呢？」安德魯回答他「好」之後，便牽住多明尼克的手，一起走上電扶梯準備搭車。

多明尼克就這樣一直陪著母子倆，護送他們直到目的地才離開。道別前，泰勒一邊道謝一邊把警徽回給多明尼克，不過多明尼克卻執意讓安德魯繼續留著，這讓泰勒感到相當窩心。





▲ 泰勒拍下安德魯牽著多明尼克得溫馨背影 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

泰勒在文末也補充，儘管這段插曲讓她筋疲力盡，但自己也非常幸運，「我真的相當感謝多明尼克，他大可不必做這麼多，這不是他的工作範圍，多虧他無窮無盡的善意，讓安德魯度過了美好的一天。」

多明尼克也回應，他在受訓期間得知，自閉兒並不喜歡被人觸碰，所以當安德魯主動牽他的手時，他覺得十分榮幸，「我自己本身剛好也有個4歲大的兒子，很慶幸事情最後能圓滿落幕，安德魯在道別時看起來也很開心。」