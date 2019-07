男友賣房買求婚戒！她開心曬「百萬鑽戒」照遭砲轟：快換回房子

Bride-to-be who revealed her fiancé sold their HOUSE to afford her 'perfect' purple diamond engagement ring is shamed online https://t.co/PISrgviI7i

實習記者賴韻如/綜合報導

看著男友求婚時秀出鑽戒,是不少女生畢生的夢想!美國一名準新娘日前就表示,男友為了向她求婚,不惜將房子賣掉,訂製了一個鑽石戒指送她。沒想到鑽戒的照片一曝光後,卻意外引來大批網友砲轟、羞辱,直呼「超沒質感,這輩子看過最醜的戒指!」

據《每日郵報》報導,這名準新娘在臉書PO出鑽戒照並表示,「未婚夫賣掉了房子,用來買這一枚完美的戒指。」她更強調,這枚戒指為訂製的款式,全世界只有一枚。照片中可以看到,這枚「百萬鑽戒」中間有一朵巨大的紫色花形鑽石,而外面則是用亮晶晶的鑽石包圍著,這枚戒指更巨大到完全覆蓋了她最末端的一整節無名指。

▲這鑽戒巨大到完全覆蓋一整節無名指。(圖/翻攝自TWITTER/@DailyMail)

不少網友都十分好奇這枚用房子換來的鑽戒到底長怎樣,沒想到網友一看到照片,全都超傻眼,覺得這戒指的外觀超沒質感又俗氣,一面倒的批評,「像扮家家酒裡的戒指玩具」、「這輩子看過最醜的戒指」、「醜得太離譜了吧」、「我也有一枚類似的戒指,但只花了70美元就買到了」、「建議你換回房子,這戒指太可怕了」、「真的快點換回房子」。

由於不少人都覺得這枚鑽戒長得「太過荒謬」,紛紛懷疑起這件事的真實性,「為了這枚醜戒指賣掉房子?不敢相信」、「我確實喜歡這一個笑話,也希望它只是笑話」、「她是開玩笑的對吧?」