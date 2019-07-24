男友賣房買求婚戒！她開心曬「百萬鑽戒」照遭砲轟：快換回房子

Bride-to-be who revealed her fiancé sold their HOUSE to afford her 'perfect' purple diamond engagement ring is shamed online https://t.co/PISrgviI7i

實習記者賴韻如／綜合報導

看著男友求婚時秀出鑽戒，是不少女生畢生的夢想！美國一名準新娘日前就表示，男友為了向她求婚，不惜將房子賣掉，訂製了一個鑽石戒指送她。沒想到鑽戒的照片一曝光後，卻意外引來大批網友砲轟、羞辱，直呼「超沒質感，這輩子看過最醜的戒指！」

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據《每日郵報》報導，這名準新娘在臉書PO出鑽戒照並表示，「未婚夫賣掉了房子，用來買這一枚完美的戒指。」她更強調，這枚戒指為訂製的款式，全世界只有一枚。照片中可以看到，這枚「百萬鑽戒」中間有一朵巨大的紫色花形鑽石，而外面則是用亮晶晶的鑽石包圍著，這枚戒指更巨大到完全覆蓋了她最末端的一整節無名指。

▲這鑽戒巨大到完全覆蓋一整節無名指。（圖／翻攝自TWITTER／@DailyMail）

不少網友都十分好奇這枚用房子換來的鑽戒到底長怎樣，沒想到網友一看到照片，全都超傻眼，覺得這戒指的外觀超沒質感又俗氣，一面倒的批評，「像扮家家酒裡的戒指玩具」、「這輩子看過最醜的戒指」、「醜得太離譜了吧」、「我也有一枚類似的戒指，但只花了70美元就買到了」、「建議你換回房子，這戒指太可怕了」、「真的快點換回房子」。

由於不少人都覺得這枚鑽戒長得「太過荒謬」，紛紛懷疑起這件事的真實性，「為了這枚醜戒指賣掉房子？不敢相信」、「我確實喜歡這一個笑話，也希望它只是笑話」、「她是開玩笑的對吧？」