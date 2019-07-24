新英相強生「神似川普」！英媒評：髮型像又愛說謊，還有複雜婚姻

▲美國總統川普、英國新首相強生有諸多相似之處。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

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英國前外交大臣強生（Boris Johnson）當選保守黨黨魁，將成為下一任英國首相，而美國總統川普出席活動時，大讚強生是很棒的人，甚至稱其「英國川普」。英國評論員赫伯特（Douglas Herbert ）就在受訪時表示，川普與強生確實有許多相似之處。



赫伯特在節目上犀利指出，強生被大家稱為「詞彙量多一點的川普」，比川普受過多一點教育，但兩人有諸多相似處，都有「具挑戰性的髮型」，而且常做出讓人反感、冒犯別人的行為，更重要的是，兩人常有錯誤或是誤導民眾的言論出現，也就是「說謊」，美國華盛頓郵報正在統計川普講過的10700個謊言，而英國獨立報也指出，強生「不誠實與輕佻」的做事風格害他三次丟了工作。

政治作風方面，川普與強生都是「擅長喊口號」的類型，川普以「讓美國再次偉大」的「愛國情緒」吸引不少死忠支持者，而強生抓住前首相梅伊無法妥善處理的脫歐問題，多次以強硬態度表示，不管有無協議，他在10月31日一定會脫歐，赫伯特分析，這樣的作風會吸引「需要救贖」的人民，「他們把這兩人視為唯一可以解決問題的人」。

▲兩人甚至連髮型都相似。（圖／路透社）

類似的例子還有兩人對於國家邊界的態度，川普有知名的「蓋圍牆」、「反移民」政策，多次強調南方邊界來的非法移民是罪犯、毒販或強暴犯，強生則在脫歐議題上提出「奪回國家邊界」的說法，他領導的脫歐陣營曾表示，土耳其日後會加入歐盟，成為敘利亞難民「進入英國的後門」。



除了檯面上的政治作風，兩人的私生活也頗為相似，川普有過三段婚姻，五個孩子，而強生從未透露過自己到底有幾個孩子，但在第二段婚姻中有4名子女，至少還有一個來自婚外情，其他就不得而知。兩人在某種程度上也都是「電視明星」，在電視娛樂節目中的表現比起政治場合，更廣為人知。

除此之外，兩人的私生活也都各自有問題，在上週，已經有第16名女性指控川普對他伸過鹹豬手，遭到侵犯，但川普僅回應「她不是我的菜，我不認識」；強生則是日前被指控，有鄰居聽到他與女友同居的住處傳來尖叫和撞擊聲，疑似家暴，但強生從未正面回應。赫伯特分析，事實上，兩人的粉絲根本不在意這些缺點，反而媒體越「黑川」、「黑強」，粉絲們就越大力支持。

強生確定當選後，川普在出席活動的演說上表示，「一個非常好的人準備要成為英國首相了，他強悍又聰明，他們說他是『英國川普』，大家都說這是一件好事」、「那邊的人（指英國人）都很喜歡我，這就是他們想要的，這就是他們需要的，他會完成這一切，強生非常棒，他會做得很好」。

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