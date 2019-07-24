巴西附和美國制裁！拒供2艘伊朗貨船燃料返國　

▲ 伊朗貨船Bavand號18日停靠於巴拉納瓜港無法返國。（圖／路透，下同）

實習記者許祐誠／綜合報導

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儘管美國未將食品列入對伊朗制裁的品項，巴西仍附和美國的制裁，拒絕提供日前抵達巴西運載玉米的2艘伊朗貨船燃料，導致2艘貨船無法返國。巴西穀物出口協會（ANEC）總理門德斯（Sérgio Mendes）沮喪地表示，「其他出口商的貨船可以繼續營運，沒有問題，我不認為這次事件會對交易產生任何影響，因為食物不受美國制裁。」

根據《路透社》19日報導指出，伊朗貨船Bavand號與Termeh號於6月初運載植物的氮肥「尿素」抵達巴西巴拉納瓜（Paranagua）港後，分別運載5萬噸和6.6萬噸的玉米準備返回伊朗，但至目前為止，仍等待巴西提供燃料。據悉，食品不在美國列出的制裁名單內，伊朗一直以來也是巴西農產品的最大買家之一，像是今年至今，伊朗已經從巴西進口超過250萬噸的玉米，遠超過其他國家。

▼ 伊朗貨船Bavand號停靠於巴拉納瓜港無法返國。



巴西貨船燃料的主要供應商是國營的巴西石油（Petrobras）和其子公司Transpetro，日前巴西石油公司也證實拒絕為貨船提供燃料，並引用美國的制裁條款。巴西石油公司聲明，「這些船隻被美國列入特別指定國民和被封鎖人員（SDN list）.......如果出售燃料可能會受到懲罰，因為公司在美國營運，並於紐約有股票上市。」

據一名匿名人士表示，伊朗貨船的公司Sapid Shipping，正向當地法院要求巴西石油公司提供燃料，但路透社記者向Sapid求證時未獲得回覆。報導指出，目前不清楚伊朗是否試圖從巴西的小型供應商取得燃料。不過，一名熟悉此事的化肥貿易商表示，「貨船停在那，沒人可以向他們銷售燃料」。如果沒有任何供應商願意提供燃料，最後的解決方案是由伊朗向巴西派遣一艘燃料船。

有「巴西川普」之稱巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），立場屬於右派，一直以來致力於與美國和伊朗敵人以色列建立更密切的交情。像是今年3月19日，波索納洛拜訪美國總統川普（Trump），兩人互贈國家隊球衣，波索納洛也釋出善意，支持川普建築美墨高牆。

▼ 巴西總統波索洛納。（圖／路透）



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